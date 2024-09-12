Rain空降台北跑趴！上衣開深V露胸肌　中文問候寵粉：好久不見

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▲▼Rain空降台北跑趴，大方露出性感胸肌。（圖／記者李政龍攝影）

▲▼蔡詩芸受訪恭喜老公王陽明主演《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關。（圖／記者李政龍攝影）

▲謝欣穎（左起）、Rain、蔡詩芸出席FENDI Taiwan Diamond Towers 精品店開幕。（圖／記者李政龍攝影）

韓流天王Rain（鄭智薰）昨深夜空降台北，今（12）日晚間出席精品店開幕，一登場就吸引許多尖叫聲，他身穿灰色針織上衣開深V，搭配深色長褲，大方露出結實胸肌，用中文問好：「好久不見。」表達很高興見到大家之意，同場和蔡詩芸、謝欣穎合照，展現酷帥一面。Rain以實力派的唱跳能力，擄獲大批粉絲喜愛，影歌視三棲，享有高知名度，他在2017年與女神金泰希結婚後，夫妻倆育有2女，他曾在節目上透露，自己和金泰希都不是彼此的理想型，經過幾次認識才愛上對方，他婚後極力保護家庭隱私，曾被問到為何不戴婚戒，他大方回答：「反正全國民都知道我已經結婚了！」同場跑趴的還有歌手蔡詩芸、謝欣穎。蔡詩芸和王陽明度過婚變危機後，再度成為最閃夫妻檔。王陽明主演電影《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，她受訪時甜笑：「非常恭喜他，特別拍了一段影片，很開心跳一支舞給他，恭喜整個團隊、製作單位、演員，這部戲花了很多心血。」前陣子王陽明拒比愛心，並且稱「我不比娘炮動作」引發爭議，他最近發布影片只比給老婆看，她替老公緩頰：「我可以比給大家。」謝欣穎身穿橄欖綠連身洋裝，打造十分亮麗。她的男友王柏傑前陣子因為酒駕，演藝事業全暫停，新作《今夜一起為愛鼓掌》正播出，她已經觀看2集，「我當時吃完飯，看了前面太刺激，怕腸胃沒有辦法接受，所以之後再來看。」王柏傑復出日未定，謝欣穎也幫忙說話：「有跟他好好聊聊，他調適也還不錯，他心情有比較好。做錯事要面對，他也滿難過，好好面對，沉澱自己心靈，接下來2.0的他會更好。」