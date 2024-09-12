中秋節月餅哪種口味最頂？過來人憶「童年1逸品」：買2盒爽拿玩具

說到中秋節，就一定會想到要吃月餅，但是近幾年月餅的風頭，似乎都被家族後輩的蛋黃酥所輾壓過去。不過仍有網友好奇，哪一種月餅口味，是「最好吃最頂級的？」貼文隨即引發熱議，更喚起了一段專屬於台灣五至七年級生的童年回憶，就是元祖食品推出的「冰淇淋雪餅」，當年甚至還會買兩盒送玩具，成為無數人的童年夢想。
最頂的月餅口味是啥？蛋黃酥的大前輩曝光了
隨著中秋節的腳步悄悄接近，就有PTT網友好奇發文提問，「中秋月餅什麼口味最頂？白豆沙、蓮蓉、棗泥、滷肉，還有近年最夯的蛋黃酥，大家覺得哪種口味是最美味的？」
貼文曝光後，隨即出現了一大票蛋黃酥支持者，但是也有一個前輩級的逸品被點名，那就是「冰淇淋月餅」，許多過來人紛喊「冰淇淋餡才是最強的」、「有一定年紀的都應該會想到元祖雪餅」、「雪餅好吃，但好貴」、「看到哈根達斯推冰淇淋月餅，真的會想吃看看」。
事實上，1981年在台灣創立的元祖食品，起初以創辦人張寶鄰前往日本拜師學到的日式麻糬作為主打商品，後來成功打下市場基礎後，又再度把視角看向商機龐大的中秋月餅市場，最終也因此決定製作「冰淇淋月餅」。
但當時卻因為命名一度傷透腦筋，結果當時有一塊放在桌上的冰淇淋月餅因為在常溫下太久，表面結了一層薄霜，也讓現場所有人驚呼「看起來就像雪一樣」，因此決定取名為「雪餅」，而元祖雪餅的名號也開始在台灣市場逐漸響亮。
看到廣告就想起童年！元祖雪餅買兩盒送玩具
元祖雪餅開始販售之後，由於食材與冷凍運送等成本，一顆要價近百元，定價在當年的時空背景下可說是相當昂貴。而元祖食品隨後也在1990年代末期，推出一系列超酷炫的廣告，還主打「買二盒送玩具」，附贈機器狗、寶貝熊、望遠鏡、軌道車、酷炫槍等新潮玩具，直接成為當年所有小朋友的中秋節夢幻禮物。
許多網友回憶起當年，也紛紛表示「小時候看到廣告真的覺得是夢幻逸品，全為了玩具」、「那時候吃得起元祖雪餅的都是家境比較好的」、「是真的好吃，但在當年貴到不合理」、「小時候為了那組軌道車跟爸媽吵很久」、「當年真的為了雪餅的玩具，狂凹爸媽買」。
除了贈品玩具成為小朋友的話題焦點之外，當年元祖雪餅本體也是讓許多人一吃到就驚為天人，因為皮的口感相當獨特，搭配上冰淇淋內餡堪稱絕配。記者也訪問曾歷經元祖雪餅巔峰年代的主婦王小姐，回憶起30多年前，她在讀高中時第一次吃到元祖推出的冰淇淋雪餅，並認同當時入口的感動至今依然難忘。
冰淇淋月餅起源曝光！冰箱普及造福人類味蕾
台灣從在1980、90年代掀起一陣冰淇淋月餅狂潮，但要追溯冰淇淋月餅的起源，最早可以追溯到1969年由香港牛奶公司推出的冰淇淋月餅，當時冷藏運輸技術已經稍微起步，因此也讓許多商家開始嘗試製作冰品、生鮮產品，當年香港的冰淇淋月餅售價約為一盒4顆12元港幣，而普通月餅約3港元，因此不算特別的貴。
後來美國冰淇淋製造商也在1984年進駐香港，隨後也針對華語世界市場推出採用自家冰淇淋的月餅，時至今日依舊有販售，而且時常推出新口味的產品，深獲年輕族群的喜愛。
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隨著中秋節的腳步悄悄接近，就有PTT網友好奇發文提問，「中秋月餅什麼口味最頂？白豆沙、蓮蓉、棗泥、滷肉，還有近年最夯的蛋黃酥，大家覺得哪種口味是最美味的？」
貼文曝光後，隨即出現了一大票蛋黃酥支持者，但是也有一個前輩級的逸品被點名，那就是「冰淇淋月餅」，許多過來人紛喊「冰淇淋餡才是最強的」、「有一定年紀的都應該會想到元祖雪餅」、「雪餅好吃，但好貴」、「看到哈根達斯推冰淇淋月餅，真的會想吃看看」。
事實上，1981年在台灣創立的元祖食品，起初以創辦人張寶鄰前往日本拜師學到的日式麻糬作為主打商品，後來成功打下市場基礎後，又再度把視角看向商機龐大的中秋月餅市場，最終也因此決定製作「冰淇淋月餅」。
但當時卻因為命名一度傷透腦筋，結果當時有一塊放在桌上的冰淇淋月餅因為在常溫下太久，表面結了一層薄霜，也讓現場所有人驚呼「看起來就像雪一樣」，因此決定取名為「雪餅」，而元祖雪餅的名號也開始在台灣市場逐漸響亮。
看到廣告就想起童年！元祖雪餅買兩盒送玩具
元祖雪餅開始販售之後，由於食材與冷凍運送等成本，一顆要價近百元，定價在當年的時空背景下可說是相當昂貴。而元祖食品隨後也在1990年代末期，推出一系列超酷炫的廣告，還主打「買二盒送玩具」，附贈機器狗、寶貝熊、望遠鏡、軌道車、酷炫槍等新潮玩具，直接成為當年所有小朋友的中秋節夢幻禮物。
許多網友回憶起當年，也紛紛表示「小時候看到廣告真的覺得是夢幻逸品，全為了玩具」、「那時候吃得起元祖雪餅的都是家境比較好的」、「是真的好吃，但在當年貴到不合理」、「小時候為了那組軌道車跟爸媽吵很久」、「當年真的為了雪餅的玩具，狂凹爸媽買」。
除了贈品玩具成為小朋友的話題焦點之外，當年元祖雪餅本體也是讓許多人一吃到就驚為天人，因為皮的口感相當獨特，搭配上冰淇淋內餡堪稱絕配。記者也訪問曾歷經元祖雪餅巔峰年代的主婦王小姐，回憶起30多年前，她在讀高中時第一次吃到元祖推出的冰淇淋雪餅，並認同當時入口的感動至今依然難忘。
冰淇淋月餅起源曝光！冰箱普及造福人類味蕾
台灣從在1980、90年代掀起一陣冰淇淋月餅狂潮，但要追溯冰淇淋月餅的起源，最早可以追溯到1969年由香港牛奶公司推出的冰淇淋月餅，當時冷藏運輸技術已經稍微起步，因此也讓許多商家開始嘗試製作冰品、生鮮產品，當年香港的冰淇淋月餅售價約為一盒4顆12元港幣，而普通月餅約3港元，因此不算特別的貴。
後來美國冰淇淋製造商也在1984年進駐香港，隨後也針對華語世界市場推出採用自家冰淇淋的月餅，時至今日依舊有販售，而且時常推出新口味的產品，深獲年輕族群的喜愛。