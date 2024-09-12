蔡正元「陪睡換獨家」炎上！馮光遠酸：你身體是否早睡壞了？

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料，其中是否有金流關係或陪睡，此言論引發熱議，事後馬郁雯將提告捍衛清譽。對此作家馮光遠今（12）日嘲諷稱，照蔡正元說法，多年來提供新聞圈無以數計的獨家，狠酸「你們的身體，是不是早就睡壞了？」對於蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」，馬郁雯昨日發出聲明表示，特定人物與主持人以惡意、污衊字眼，踐踏新聞採訪工作，甚至以性羞辱方式扭曲事實，對她名譽造成嚴重損害，為了捍衛個人名譽清白與採訪聲譽，「我會提告到底！」對此馮光遠說，他必須指正蔡正元一個邏輯上的錯誤，就是如果蔡認為跑出獨家需要靠「陪睡」，那麼蔡正元（以及數以千計國民黨高官），多年以來，提供過台灣新聞圈無以數計的獨家，「所以，你們的身體，是不是早就睡壞了？」