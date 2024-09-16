柯文哲北市長任內5大案一次看　遭質疑圖利2財團

民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，不僅被爆出黨內亂帳風波、用4300萬補助款買商辦，還因涉及京華城弊案被收押禁見。而除了京華城案外，柯文哲還被其他弊案纏身，包括台智光、北市科、第一果菜魚類市場以及南港轉運站BOT案，各個案件的背景與爭議，讓《NOWnews》帶您一次看。
北檢8月28日指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、應曉薇吳姓助理、應曉薇男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等，北檢複訊後，應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。
而柯文哲一度被無保請回，但檢方提抗告後，北院更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲日前透過律師表示不再抗告，因為不想為難法院，小草則集結於台北看守所外參與「寧靜革命」活動。
台北地檢署27日下午傳喚市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥等3人作證。檢方目前以「他字案」偵辦，依《貪污治罪條例》，將柯文哲列為被告。
簡舒培在臉書發文指出，柯文哲昔稱「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，魚果市場卻「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利中工50億；並指該案合約載明「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。
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- 京華城案：
北檢8月28日指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、應曉薇吳姓助理、應曉薇男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等，北檢複訊後，應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。
而柯文哲一度被無保請回，但檢方提抗告後，北院更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲日前透過律師表示不再抗告，因為不想為難法院，小草則集結於台北看守所外參與「寧靜革命」活動。
- 北士科案：
台北地檢署27日下午傳喚市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥等3人作證。檢方目前以「他字案」偵辦，依《貪污治罪條例》，將柯文哲列為被告。
- 台智光案：
- 第一果菜魚類市場：
簡舒培在臉書發文指出，柯文哲昔稱「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，魚果市場卻「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利中工50億；並指該案合約載明「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。
- 南港轉運站BOT案
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