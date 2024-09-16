柯文哲北市長任內5大案一次看　遭質疑圖利2財團

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京華城案：

北士科案：

台智光案：

第一果菜魚類市場：

南港轉運站BOT案

民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，不僅被爆出黨內亂帳風波、用4300萬補助款買商辦，還因涉及京華城弊案被收押禁見。而除了京華城案外，柯文哲還被其他弊案纏身，包括台智光、北市科、第一果菜魚類市場以及南港轉運站BOT案，各個案件的背景與爭議，讓《NOWnews》帶您一次看。京華城原本是工業用地，要轉化成商業區，因此捐了30%的公用土地給市府當公園使用，京華城認為容積率應為560％而非392%，因此向監察院陳情，後經監委糾正。後來又因京華城要改建，容積不足，所以依法申請獎勵項目，最後放寬了20%的容積上限。京華城改建開發案「容積率840％」成史上最高，柯文哲因此被指任內護航、圖利財團。北檢8月28日指揮廉政署，兵分多路搜索48處地點，約談6名被告到案，其中包括威京集團主席「威京小沈」沈慶京、北市議員應曉薇、應曉薇吳姓助理、應曉薇男友王尊侃、京華城董事長陳玉坤等，北檢複訊後，應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬的「公關費」，幫忙遊說關說、施壓市政府放寬容積率，應曉薇、助理吳順民、沈慶京3人均被裁定羈押禁見。而柯文哲一度被無保請回，但檢方提抗告後，北院更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲日前透過律師表示不再抗告，因為不想為難法院，小草則集結於台北看守所外參與「寧靜革命」活動。北士科園區T17、T18地上權，遭質疑圖利財團新光人壽，外界質疑3基地拆標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修是否為市府高層當時下令指示。此案更延伸出柯市府當年會議紀錄真實性遭疑，元大否認柯市府曾就「北士科」拜會，但柯市府竟有會議紀錄，遭疑有「造假」嫌疑。台北地檢署27日下午傳喚市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥等3人作證。檢方目前以「他字案」偵辦，依《貪污治罪條例》，將柯文哲列為被告。起因為國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，遭法院裁定羈押禁見。前台北市長郝龍斌於台北市長任內和台智光簽訂25年提供北市府網路服務的母約，而柯市府又於2017年與台智光簽定子約「市警局監視器專案網路服務」，並於2020年通過廠商所提「3M費率每月新台幣2200元」，而此定價如何而來，卻查不到任何議價過程的記錄。發現價格過高後，台北市長蔣萬安已要求法務局啟動解約作業。北市第一果菜魚類批發市場是全國最大規模批發市場，因卸貨場地、停車位不足，以及設備老舊、環境髒亂等問題需改建，而柯文哲在第一果菜魚類批發市場改建案遭質疑涉圖利威京集團旗下的中華工程公司新台幣50億元。簡舒培在臉書發文指出，柯文哲昔稱「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，魚果市場卻「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利中工50億；並指該案合約載明「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。柯文哲於北市長任內和新光人壽簽訂南港轉運站BOT案，遭質疑是「北士科弊案」翻版，南港轉運站BOT案於2020年簽約、2022年11月4日開工，民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳控，轉運站僅2層樓，只佔整棟19層大樓之8.12％；除此之外，也被指權利金過低，前兩次招商時開發與固定經營權利金加總12.5億元，第三次為16.1億，第四次招商卻突然取消固定經營權利金，僅剩6.1億開發權利金，比第三次招商足足少了10億，最後由吳欣盈家族的新光人壽得標，柯文哲因此被質疑圖利，且工程本預定2025年完工，但19層大樓鋼構直至今年5月僅蓋7層，工程延宕，新壽也未提交預定進度。