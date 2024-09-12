傳檢方扣柯文哲保險箱　周榆修批北檢：消息滿天飛、又要不予置評

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城弊案，北院5日裁定羈押禁見。有媒體報導指出，檢廉近日持搜索票前往多間第一銀行分行，調閱、查扣柯及其家人的保險箱及保險室租用紀錄。對此，民眾黨秘書長周榆修痛批，消息滿天飛，北檢一邊又要不予置評。民眾黨中央黨部下午舉行「眾力+速度 集結！志工報名一起來」記者會，周榆修會後受訪，媒體詢問北檢分別以證人身分傳喚前台北市都發局長林洲民、時任的台北市副秘書長兼地政局長李得全、北市前副市長林欽榮說明，會不會擔心3人成為「復仇柯聯盟」，曾任柯市府社會局長的周榆修回應說，都是市府好同事，不管走到哪裡都發光發熱，因應辦案需要，相關單位傳，並沒有「復仇柯聯盟」，不會啦，請放心。網紅「四叉貓」劉宇發現民眾黨官網已經移除金門縣長陳福海的照片，質疑陳福海偷偷退黨先行跳船，會不會擔心影響2026選情？周榆修回應說，不會，沒有這回事，單純是因為官網調整而已。媒體問三大報報導檢廉到各家銀行搜到保險箱、有上百萬元被查扣，訊息滿天飛是否希望北檢每天召開記者會說明偵辦進度？周榆修表示，其實整件案件一開始，數字滿天飛的時候，他們就公開呼籲過，「不過我是不曉得今天針對你所謂的三大報有沒有什麼想法？」今天看到還是「不予證實、不予置評」這8字換來換去。媒體追問對柯文哲的保險箱這件事有信心嗎？周榆修說，他講過很多次，柯文哲現在在（看守所）裡面，他沒有辦法替自己講話，一樣還是據傳言、據了解，前天還是一樣一樣畫葫蘆，發了新聞稿針對偵查不公開，他字案要來辦理，一邊發右手發左手，一樣是據傳聞去了解。