大谷翔平50轟50盜穩了？道奇剩餘賽程6場對洛磯　球迷：他能60轟

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本賽季已經達成史無前例的「47轟48盜」，距離史詩般的「50轟50盜」已近在咫尺。道奇隊本賽季只剩下16場比賽，其中對上聯盟團隊防禦率最高的科羅拉多落磯隊，還有6場比賽要打，這也讓人對於他達成歷史偉業更有信心。大谷翔平本季已經完成多項紀錄，個人安打、全壘打和打點都寫下生涯新高，還追平秋信守的亞洲球員生涯全壘打總數紀錄。本季道奇還有16場比賽，他仍有機會去追求更高的成就，目前只差3發全壘打和2次盜壘，就能完成50轟50盜壘。道奇隊9月目前只拿到5勝5敗的戰績，球隊不穩的近況也是激勵大谷翔平打出好數據的動力，他在受訪時表示，「有很多場勢均力敵的比賽了，我想每個人都已感到很疲累了，所以我想堅持下去，盡我最大的努力去拿下盡可能多的勝利。」道奇隊剩下16場比賽中，他們將對上科羅拉多洛磯6場，對上邁阿密馬林魚3場，對上亞特蘭大勇士4場，對上聖地牙哥教士隊3場。勇士是本季大聯盟投手防禦率最低（3.49）的隊伍，而落磯則是最高（5.44）的球隊，因此他們將分別對上聯盟中的兩個極端。道奇之後將和洛磯各進行2次的3連戰，這對於大谷翔平追逐紀錄來說是大利多，洛磯隊投手群本季被敲出189發全壘打，僅次於多倫多藍鳥的192轟，排名聯盟次多。而且他們也是唯一一支賽季團隊防禦率「破5」的球隊，投手可說是毫無壓制力。網路上也有球迷對此進行討論，大部分人認為這賽程太輕鬆，看好大谷可以達成紀錄：「這已不是『如果他能達成』，而是『何時他能達成』了」、「與落磯隊還有6場比賽？他將打出60轟」、「衝擊55轟55盜吧」、「我已經買到了最近3場洛磯比賽的門票，希望他不要太早達成」；但也有人認為如果道奇隊很快就打爆對手，也許球團基於保護立場，大谷就不會有這麼多打擊機會。