候選人數創新高！日本自民黨總裁選舉今開跑　9人登記參選

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▲自民黨總裁選舉將於27日進行投開票。（圖／美聯社／達志影像）

日本執政黨自民黨即將於本月進行下一屆總裁選舉，今（12）日選舉行程正式開跑。自民黨也在今日上午發布選舉公告，本次選舉共有9人參選，創史上人數最多。選舉期間為期15天，預計將於27日進行投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。綜合日媒報導，日本自民黨總裁選舉正式開跑，12日公告，一共有9人登記參選，目前9人已經繳交20名黨內國會議員的推薦人名冊等參選必備文件，也將在同日於黨中央發表政見，並預計在13日舉行共同記者會。依登記和抽籤順序，登記參選的9人為63歲無派閥的經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲就二階派的前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲舊岸田派的內閣官房長官林芳正、43歲無派閥的前環境大臣小泉進次郎、71歲舊岸田派的外務大臣上川陽子、68歲舊茂木派的前內閣官房長官加藤勝信、61歲麻生派的數位大臣河野太郎、67歲舊石破派的自民黨前幹事長石破茂，以及68歲舊茂木派的自民黨幹事長茂木敏充。此次自民黨總裁選舉，不僅候選人數超越2008年、2012年分別有5名候選人參選的紀錄之外，也創下了包含選戰天數為自民黨1995年設立現行總裁選舉規定以來，最長一次的紀錄。自民黨現任總裁、首相岸田文雄先前已宣布不尋求連任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁選出後，將會在選後召開臨時國會，並被指名為新任首相。有消息人士指出，岸田政府目前正在協調最快10月1日召開臨時國會。依照自民黨總裁選舉制度，將會分為兩輪投票，第一輪投票總票數為734票，由367張黨籍國會議員票、367張黨員與黨友票（約110萬人分配）構成，黨員必須在12日至26日之間完成投票。27日將會進行投開票，若有候選人獲得逾半票數，則當選新任總裁。但若無人過半，第一輪投票的前兩名候選人將晉級第二輪決選。第二輪決選投票由367名黨籍國會議員（一人一票）、都道府縣黨部（47票）進行投票，取得最多票者當選總裁。被選出的新任自民黨總裁，任期將到2027年9月，為期3年。不過由於這次候選人為數眾多，選戰很有機會進入第二輪決選。由於自民黨先前陷入政治獻金醜聞，這也是岸田文雄決定不尋求連任的原因之一，因此自民黨此次總裁選舉的論點將聚焦於派閥政治資金登記問題，此外，日本國內也正面臨物價高漲等問題，經濟改革、黨內改革等議題預料成為這次選舉的主要議題。據《日本放送協會》近日公布民調，石破茂獲得28%民眾支持、小泉進次郎獲得23%支持，至於高市早苗則獲得9%支持。不過此次選戰是自民黨內除了麻生派之外，其餘5個派閥均已決定解散後首度舉行的總裁選舉，預期選舉將不會以派閥為單位行動，個人決定屬意候選人的情形將增加，因此更難以預測選票流向。