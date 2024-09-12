土洋同買台股！外資加碼363億　台股大漲622點、站回10日線

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台北股市今（12）日開高走高，終場上漲622.25點或2.96%，收在21653.25點，日K結束連2黑、並且站回10日線，成交量能放大到3080.3億元；其中三大法人合計買超444.61億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連3賣「由賣轉買」買超363.72億元；投信「連20買」，今日買超39.63億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超41.26億元，合計三大法人買超444.61億元。美國昨日公布8月CPI指數，年增2.5%、連續第五個月降溫，並創2021年2月以來新低，符合市場預期，激勵美股昨日全數走高，其中費半指數大漲4.9%，台積電ADR大漲4.8%，激勵台北股市今日開高走高，再加上權值股、AI股回神上揚，推動指數最高來到21706.85點，終場則是上漲622.25點或2.96%，收在21653.25點，日K結束連2黑、並且站回10日線，成交量能放大到3080.3億元。中小型股也不惶多讓，櫃買指數同步開高走高，最高一度來到262.63點，終場上漲5.1點或1.98%，收在262.12點，日K連2紅，並且站上5日線，成交量為1212.54億元。電子股人氣回籠，電子成交比重回升到6成以上、來到64.4%。權值股全數走高，權王台積電今日除息，每股配發現金股利4元，開盤上漲36元、以936元開出，是連續第6次上演秒填息秀，盤中最高來到944元、上漲47元，終場大漲43元或4.79%，收在940元，跳空站回月線關卡，挹注大盤指數就有343點；鴻海也同步開高走高，最後一盤更是爆出4486張買單，激勵股價收在今日最高價177.5元，上漲8元或4.72%，成功站上10日線，挹注大盤指數就有35點；同樣收在今日最高價的還有聯發科，終場上漲45元或4.05%，收在1155元，挹注大盤指數就有23點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、台新金、均豪、創威；個股成交值排行榜前五名為：台積電、廣達、鴻海、均豪、奇鋐。