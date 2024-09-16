中信兄弟戰績飆升非意外？劍指半季冠軍藏隱憂　2次最慘逆轉苦主

中信兄弟戰績飆升有原因！中信兄弟在上半季拿下32勝28敗，以排名第3作收，不過進到下半季後戰績一路飆升，近14戰拿了11勝，已點亮下半季封王的魔術數字M12。在台北大巨蛋交手味全龍的3連戰，目前拿下1勝1敗，還剩下1場比賽，是攸關下半季封王的重要系列戰，以下《NOWnews今日新聞》就整理幾點，中信戰績提升的主要原因，以及下半季封王可能遭遇的潛在難題。
打線好手雲集 輪番火力支援
在討論中信戰績飆升前，提到上、下半季成績同樣有大落差的球隊，就是在上半季寫下各種最速紀錄封王的統一獅。截至16日晚間，僅拿下23勝24敗，位居聯盟第4名，近10戰拿下5勝，在全年度戰績部分，被中信超車。
日前總教練林岳平接受訪問時，曾表示：「能夠調動的人員有限，上半季大家體力、身體狀況都很好，打到9月體能開始下滑，也比較少有更好的戰力可以補上。」而中信也正是在此點上，恰好出現相反的狀況。
上半季打擊狀況絕佳的陳子豪、陳俊秀，在進入下半季後，稍微降溫，但其他野手如許基宏、王威晨，甚至是高宇杰都在近期找回打擊火力。
更不用說，獲得大量先發機會的宋晟睿，在下半季的前90個打席中，打擊率高達3成5，上壘率、長打率也分別是4成09、5成，打擊數據出現大躍進，對於這波連勝，有著十足的貢獻。
洋投先發超穩定 象騎士補缺口
兄弟極其穩定的洋投先發群，也是戰績穩定成長的原因之一。雖然手握10勝的王牌之一艾士特，在8月底遭到韓職的起亞虎挖角，但靠著先前簽下的象騎士，兄弟迅速補齊戰力缺口。
象騎士首場主投5局失5分，表現不算理想，但在第2場面對統一獅的比賽，立刻找回身手，主投7局僅失2分，收下勝投。而剩餘的3名先發洋投，克迪、猛登、德保拉、整體也比其他隊更加穩定，合力撐起近期12戰中的10勝。
另外，不可否認的是，上半季兄弟的「火牛棚」，確實在下半季有所回穩，聯手先發洋投們，繳出全聯盟第2的防禦率3.649，標準化防禦率（ERA+）也有102.4。然而，相比樂天的鐵牛棚，還是有段距離，而12日交手樂天的單局7分逆轉慘案，就是最好的證明。
牛棚穩定有苦勞 卻也是潛在隱憂
該場比賽，樂天由肯特先發，2局就狂失8分，但打線持續得分，在7局下灌入7分，一舉將比賽逆轉，該場牛棚魏碩成、蔡齊哲、陳琥個別吞下了2分、5分及2分自責失分。
中職本季前2局領先被逆轉的最大分差就是8分，本季共發生過2次，對戰組合都是兄弟交手樂天，而苦主也都是兄弟。
過去幾場連勝的比賽中，可以發現兄弟牛棚並非固若金湯，只是往往在丟掉分數後，兄弟打線能再取分拉開分差。下半季的43場比賽中，牛棚僅有呂彥青的防禦率低於4，李振昌則高達13.5，可能會成為爭奪「全年度勝率」及「下半季冠軍」的最大隱憂。
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在討論中信戰績飆升前，提到上、下半季成績同樣有大落差的球隊，就是在上半季寫下各種最速紀錄封王的統一獅。截至16日晚間，僅拿下23勝24敗，位居聯盟第4名，近10戰拿下5勝，在全年度戰績部分，被中信超車。
日前總教練林岳平接受訪問時，曾表示：「能夠調動的人員有限，上半季大家體力、身體狀況都很好，打到9月體能開始下滑，也比較少有更好的戰力可以補上。」而中信也正是在此點上，恰好出現相反的狀況。
上半季打擊狀況絕佳的陳子豪、陳俊秀，在進入下半季後，稍微降溫，但其他野手如許基宏、王威晨，甚至是高宇杰都在近期找回打擊火力。
更不用說，獲得大量先發機會的宋晟睿，在下半季的前90個打席中，打擊率高達3成5，上壘率、長打率也分別是4成09、5成，打擊數據出現大躍進，對於這波連勝，有著十足的貢獻。
洋投先發超穩定 象騎士補缺口
兄弟極其穩定的洋投先發群，也是戰績穩定成長的原因之一。雖然手握10勝的王牌之一艾士特，在8月底遭到韓職的起亞虎挖角，但靠著先前簽下的象騎士，兄弟迅速補齊戰力缺口。
象騎士首場主投5局失5分，表現不算理想，但在第2場面對統一獅的比賽，立刻找回身手，主投7局僅失2分，收下勝投。而剩餘的3名先發洋投，克迪、猛登、德保拉、整體也比其他隊更加穩定，合力撐起近期12戰中的10勝。
另外，不可否認的是，上半季兄弟的「火牛棚」，確實在下半季有所回穩，聯手先發洋投們，繳出全聯盟第2的防禦率3.649，標準化防禦率（ERA+）也有102.4。然而，相比樂天的鐵牛棚，還是有段距離，而12日交手樂天的單局7分逆轉慘案，就是最好的證明。
牛棚穩定有苦勞 卻也是潛在隱憂
該場比賽，樂天由肯特先發，2局就狂失8分，但打線持續得分，在7局下灌入7分，一舉將比賽逆轉，該場牛棚魏碩成、蔡齊哲、陳琥個別吞下了2分、5分及2分自責失分。
中職本季前2局領先被逆轉的最大分差就是8分，本季共發生過2次，對戰組合都是兄弟交手樂天，而苦主也都是兄弟。
過去幾場連勝的比賽中，可以發現兄弟牛棚並非固若金湯，只是往往在丟掉分數後，兄弟打線能再取分拉開分差。下半季的43場比賽中，牛棚僅有呂彥青的防禦率低於4，李振昌則高達13.5，可能會成為爭奪「全年度勝率」及「下半季冠軍」的最大隱憂。