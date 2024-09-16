中信兄弟戰績飆升非意外？劍指半季冠軍藏隱憂　2次最慘逆轉苦主

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅總教練林岳平執教5年拿下4座季冠軍，成為隊史最多季冠軍總教練，不過球隊下半季戰績不盡理想。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）

▲樂天桃猿內野手馬傑森，單場3安猛打賞，幫助樂天上演大逆轉。（圖／樂天提供）

中信兄弟戰績飆升有原因！中信兄弟在上半季拿下32勝28敗，以排名第3作收，不過在討論中信戰績飆升前，提到上、下半季成績同樣有大落差的球隊，就是在上半季寫下各種最速紀錄封王的統一獅。截至16日晚間，僅拿下23勝24敗，位居聯盟第4名，近10戰拿下5勝，在全年度戰績部分，被中信超車。日前總教練林岳平接受訪問時，曾表示：「」而中信也正是在此點上，恰好出現相反的狀況。上半季打擊狀況絕佳的陳子豪、陳俊秀，在進入下半季後，稍微降溫，但其他野手如許基宏、王威晨，甚至是高宇杰都在近期找回打擊火力。更不用說，獲得大量先發機會的宋晟睿，兄弟極其穩定的洋投先發群，也是戰績穩定成長的原因之一。雖然手握10勝的王牌之一艾士特，在8月底遭到韓職的起亞虎挖角，但靠著先前簽下的象騎士，兄弟迅速補齊戰力缺口。象騎士首場主投5局失5分，表現不算理想，另外，不可否認的是，然而，相比樂天的鐵牛棚，還是有段距離，而12日交手樂天的單局7分逆轉慘案，就是最好的證明。該場比賽，樂天由肯特先發，2局就狂失8分，但打線持續得分，中職本季前2局領先被逆轉的最大分差就是8分，本季共發生過2次，對戰組合都是兄弟交手樂天，而苦主也都是兄弟。過去幾場連勝的比賽中，可以發現兄弟牛棚並非固若金湯，只是往往在丟掉分數後，兄弟打線能再取分拉開分差。