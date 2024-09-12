亞洲第1人　英國研究中心任命施振榮為「全球智壽大使」

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英國國家長壽創新研究中心（NICA）今（12）日頒發宏碁集團創辦人施振榮「全球智壽大使」，他將為全球第11位智壽大使，也是第1位亞洲人獲此殊榮。由於全球即將面臨人口結構的改變，超高齡社會的趨勢將是全球人類要共同面臨的課題；台灣面臨老年人口快速增加及高齡化時程縮短，尤其在2025年將進入超高齡社會，老年人口佔全台人口20%左右。NICA是一個全球性的組織，由英國政府於初創時投資設立的國家長壽創新研究中心。這個中心透過全民參與及與各個相關領域的產官學合作，針對健康長壽相關科技／產品未來的研發及AI生成數據分析，將以提供市場使用。對於獲頒「全球智壽大使」，施振榮致詞說，自己成立的智榮基金會長期投入銀髮防老、防失智活動，也在12年前提出「龍吟華人市場研發論壇中心」專門針對華人幸福生活提出研究。自己在2016也提出「創新矽島」及「東方矽文明」概念，希望運用台灣科技實力應用到健康老化議題，透過過往收集各城市資料，搭配AI科技建立健康資料庫。對於獲得這項殊榮，施振榮受訪表示，健康長壽應該是所有人共同追求目標，實際上從40、50歲就應開始養成健康習慣，希望台灣科技業界或產業藉由了解需求、利用科技方法能夠提出一些輔助，可以對人類國際化做出貢獻。施振榮今年將滿80歲，對於自身如何防老，他提到自己除了每天與太太出門散步40分鐘之外，每周也會有2次請教練到家裡進行體能訓練1小時，過程使用啞鈴跟彈力帶，笑說運動能持之以恆最重要，「為什麼要找教練到家裡？反正他沒有來我們就不做了！」他於本月5日擔任國際創新長壽社公司（TICA）董事長，該公司是由富邦金控董事長蔡明興，南山人壽董事長尹崇堯、緯創資通董事長林憲銘個人出資，以及信義房屋及典通公司共同成立，目前由前台大校長楊泮池當首席顧問。NICA 將成為TICA的國際策略顧問，未來將與TICA一起透過「全球公民網絡VOICE」配合行政院國家高齡科技產業行動計畫，透過全民參與模式收集大眾想法、意見及建議對接健康長壽社會的需求。