媒體爆料柯文哲「百萬現金」保險箱遭查扣！北檢回應：不予置評

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑圖利，日前北檢複訊後聲押沈慶京、應曉薇、柯文哲及前北市副市長彭振聲獲准，但近日有媒體報導表示，檢方昨（11）日到銀行調閱柯家保險箱、保險室租用紀錄，在其中一個保險箱查扣超過百萬現金，對此，北檢則回應「不予置評、無法證實」。據了解，台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，因此遭外界質疑護航業者，圖利對方200億改建利益，北檢今年5月間分他字案偵辦，並將柯文哲、彭振聲、應曉薇及沈慶京等相關人員列為被告，4人日前都被法院裁定收押。今天有媒體報導指出，柯文哲妻子陳佩琪利用ATM將超過6百萬元資金存入自己與3名子女銀行內，而檢方為釐清相關金流也到各銀行調閱保險箱租用紀錄，並在其中一個保險箱內尋獲上百萬現金；對此，北檢則表示不予置評、無法證實，詳細情形還有待進一步釐清。