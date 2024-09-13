BRUNO無煙經典電烤盤全台首次亮相　全新總代理嘉儀企業獨家引進

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▲低煙烤盤的板片結構將多餘油脂從孔洞中滴入底部收集盤，可減少油濺造成的桌面油膩。（圖／品牌提供）

▲復古多用途美食鍋宛若共享餐桌私廚上菜！（圖／品牌提供）

▲一鍵自動萃取義式醇香，超越德龍的19BAR萃取壓力的咖啡機。（圖／品牌提供）

▲ 集燉、烤、蒸、煮四合一獨享美食鍋，四季皆宜！ （圖／品牌提供）

今年中秋就在家裡舉辦烤肉派對吧！日本美學餐廚家居品牌BRUNO，旗下累計銷售突破約500萬台的暢銷明星商品多功能電烤盤全面升級，由總代理嘉儀企業獨家引進。升級版的「無煙經典電烤盤」主打賣點為能順利解決燒烤料理中令人困擾的油煙和氣味問題，低煙烤盤設備經實測有90%減煙率，能讓室內氣味大幅減少，烹飪過程更能過濾食材多餘油脂，無論是牛排、鮭魚排、燒烤肉類或燉飯、炒菜、章魚燒等正餐點心都能料理，用途相當廣泛，兼顧美味與健康，將帶給台灣消費者耳目一新的烤肉團聚樂趣。現今，「無煙經典電烤盤」已在全台嘉儀百貨櫃點上市，推出兩款限定質感新色開心果綠、杏子灰，絕對能為聚會增添俏皮活潑的美味色彩。嘉儀企業致力於專業家電代理事業已有40年，以獨到的眼光洞察市場趨勢，陸續代理歐、美、日、韓、台等國家的優質居家品牌，舉凡德國精品家電Miele、Liebherr、德國精品鍋具Fissler、丹麥生活美學用品Bodum等。更於2018 年成立「KE@HOME 嘉儀家品」，提倡「在家是一種享受」的生活態度，滿足消費者追求理想居家時尚的各種需求。而這次嘉儀企業也與日本超人氣家電品牌BRUNO攜手推出嶄新企劃，到今年年底前預計推出煮、烤、蒸、炸、炊5合一「復古多用途美食鍋」、業界獨家最迷你窄身款的「全自動義式咖啡機」、日本主婦最愛、新婚/滿月禮NO.1的「手持四件組攪拌器」與最適合單身族的「獨享美食鍋」等多樣式的美型小家電，為生活注入更多的料理驚喜與創意靈感，讓每個相聚時刻都能沉浸在滿滿的愉悅樂趣裡。在日本，BRUNO一直以來都是相當具人氣的家電品牌，外型質感精緻，色彩繽紛多樣，自用送禮兩相宜，在家中即使當作擺飾也賞心悅目，輕鬆與居家布置巧妙融合。產品類型從廚房家電、露營野餐至碗盤杯瓶、生活家飾，應有盡有，為懂品味玩樂的成人，營造生活新標準，讓他們感受到童心未泯的探索樂趣，實踐「家的每日，探險の休日」，期待加入BRUNO行列的你、我，每一天都能有不一樣的新發現！