綠白黨團幹部早出爐！國民黨團這3人搶首席副書記　擬協調不投票

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立法院新會期將開議，立法院長韓國瑜今（12）日發函各黨團，將在18日上午10點半召集朝野協商開議日期，而開議時間也預計訂在20日。對於民進黨、民眾黨新會期黨團幹部都已出爐。國民黨擬18、19日登記參選，據指出，目前黨內立委包含王鴻薇、羅智強、林沛祥都有意接任首席副書記長，且傾向以協調方式，結果將在20日開議當天揭曉。立法院新會期9月2日報到，民進黨立法院黨團日前宣布黨團三長人事，總召由柯建銘續擔任，幹事長由吳思瑤續任。蔡易餘則接替莊瑞雄擔任書記長；民眾黨方面，總召由黃國昌續任，副總召由吳春城接任，幹事長則由麥玉珍接任。國民黨團組成主要由總召集人（總召）、書記長、首席副書記長三長組成，另還有若干副書記長；而總召就是大黨鞭、負責對外事項，書記長則是小黨鞭，負責對內溝通，至於首席副書記長，則是備位書記長，因下會期就會升任為書記長，也被視為備位小黨鞭。其中，國民黨團總召確定由傅崐萁續任，而上一屆首席副書記長林思銘本屆則升任為書記長，其中首席副書記長則仍空缺。據了解，登記參選時間落在18、19日，可能投票時間則在立法院開議日9月20日當天上午舉行，目前傳出王鴻薇、羅智強、林沛祥都有意接任首席副書記長，且傾向以協調方式，結果將在20日開議當天揭曉。