談台灣怎麼發展健康產業　施振榮：先把醫療服務定位為產業

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大健康產業一直是台灣政府想發展的產業重心之一。針對如何推動大健康產業想法，今（12）日獲頒「全球智壽大使」的宏碁集團創辦人施振榮表示，首先要把醫療服務從業人員定位是一種產業服務，更要想辦法國際化。施振榮表示，台灣推動健康醫療產業，第一必須要把醫療服務從業人員、主管單位定位成產業服務，「因為現在我們的法令，或者從業人員都不認為他們是一個產業」，那產業運作必須相對有效率、有好的品質，更要有辦法國際化。他進一步解釋，台灣醫療相對其他國家擁有最佳機會，因為台灣醫界及資通信界的人才在國際上是相當優秀；台灣健保體系也是一個最好系統，這對於未來成為國際化、高附加價值的產業相當重要。他提到，健康醫療也包含智慧長壽這種幾乎是所有人希望及需求，雖然老年照顧是應該存在社會福利，但並非最理想的狀況，受照顧者也未必享有最好的生活品質，那麼接下來隨著老年化愈來愈嚴重，「市場大氣勢就愈來愈大。」台北市立關渡醫院院長陳亮恭也呼應，全球都有人口高齡化，而亞洲地區發展又特別快，如何運用這樣趨勢發展出科技應用及商業模式對於大家未來生活都是一個關鍵。相較於歐美國家的產業化發展，他評估，亞洲地區過往思考都集中在社會福利面的長照，透過新科技、服務可以開創新的經濟動能，更可以提供社會更多支持，讓下一代長者可以活得更健康、長壽。他舉例，像台灣某食品公司過去5年就專門針對長者營養需求，配置成即時加熱就可享用的湯品，不僅可以很好吃也可兼顧營養，破除傳統上大家認為營養補充品一定要去喝管灌飲食營養品的迷思；而在資通信方面，近期也有國內遊戲產業研究發現像是跳舞機及麻將遊戲對於長者的腦部認知功能有正面影響。