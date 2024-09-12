首本華語小說！楊双子《台灣漫遊錄》入圍美國圖書獎翻譯文學獎

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▲台灣作家楊双子的《台灣漫遊錄》入圍美國國家圖書獎的翻譯文學獎項。（圖／文化部提供）

美國國家圖書基金會美東時間9月10日公布2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）入圍名單，其中台灣作家楊双子創作、金翎英翻譯的《台灣漫遊錄》躋身翻譯文學獎項（Translated Literature），成為唯一來自亞洲的作品，亦為首本入圍具指標性美國文學大獎的台灣小說。文化部表示，《台灣漫遊錄》是由春山出版社出版，2020年4月上市，也是2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎得主，獲得翻譯出版獎勵計畫獎助，英文譯本今年11月則由美國Graywolf Press出版，隨著入圍2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）的翻譯文學獎項（Translated Literature）名單，除了成為唯一來自亞洲的作品，也是翻譯文學獎項2018年重新改革以來，首本翻譯華語的小說，亦為來自台灣的小說史上首次入圍美國文學具指標性的大獎。文化部駐紐約台北文化中心、駐洛杉磯台灣書院表示，正在籌劃邀請《台灣漫遊錄》作者楊双子、譯者金翎2025年2月來到紐約、洛杉磯舉辦文學講座，期待透過會面美國讀者展現台灣文學作品的魅力。文化部表示，美國國家圖書獎分為小說、非小說、詩歌、翻譯文學、青少年文學等5個類別，先在9月陸續公布各個類別的10部作品入圍名單，10月1日接著揭曉進入決選的5部名單，等到11月20日頒獎典禮宣布最後的獎項得主。文化部提到，今年翻譯文學入圍的10部作品是以華語、阿拉伯語、丹麥語、法語、西班牙語、瑞典語等6種語言完成，以往幾年陸續出現日文、韓文翻譯著作上榜，韓裔日籍作家柳美里《JR上野站公園口》曾在2020年獲得獎項。