CNBLUE睽違7個月再度來台！11月登林口開唱　搶票時間、票價曝光

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▲CNBLUE成員李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫今年4月南下高雄開唱，時隔7個月將再度抵台。（圖／CNBLUE臉書）

▲CNBLUE目前由3人組成，分別為主唱鄭容和（中）、鼓手姜敏赫（右）以及貝斯手李正信（左）。（圖／CNBLUE IG）

南韓知名樂團CNBLUE由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫、貝斯手李正信組成，今年4月到高雄開唱，4000張門票開賣後全數售罄，主辦單位還在前1天加開場次。而相隔7個月，CNBLUE官方今（12）日宣布將於11月2日在林口體育館舉行「VOYAGE into X」演唱會，消息一出令台灣歌迷驚喜不已。CNBLUE的3位成員目前正忙於於10月新專輯的發行，而日前官方宣布將在9月21、22日於韓國首爾奧林匹克公園手球競技場舉辦為期2天的「2024 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X」演唱會，消息曝光後也令台灣粉絲十分好奇台灣場次何時會公布。今日稍早主辦單位於臉書宣布CNBLUE將於11月2日登上林口體育館開唱，票價自2,880元至5,880元不等，預計9月17日下午1點在年代售票系統全面開賣。時隔短短7個月CNBLUE再度奔台開唱，也令台灣歌迷相當期待。CNBLUE自2010年出道後迅速竄紅，原先是由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫、貝斯手李正信與吉他手李宗泫所組成，但李宗泫2019年因深陷醜聞爭議而退團，目前為3人體制活動。演出日期：2024年11月02日（六）入場時間：18:00（依現場實際情況而定）演出時間：19:00（依現場實際情況而定）演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）售票時間：2024年09月17日（二）下午13:00購票方式：年代售票系統及各大便利商店票價：2,880元至5,880元