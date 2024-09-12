日本樂桃航空開新航線！第二條連接東南亞航程　進攻東協市場

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全日空旗下的低成本航空公司樂桃（Peach Aviation）周二（10日）在新加坡正式宣布新增東南亞航線，新加坡－大阪航班預計12月初開通首航，想找經濟實惠機票的旅客有福了。根據《日經新聞》，樂桃航空10日在新加坡召開記者會宣布，這個新航線首航訂於12月4日，當天凌晨2時15分從新加坡起飛，上午9時35分抵達關西國際機場，一落地就可直奔大阪市區開始觀光，也方便轉機。英國文化雜誌《Time Out》報導，樂桃航空樟宜機場往關西機場單程票價164.20美元（新台幣約5282元）起跳，這個價格含機場稅與燃油附加費，托運行李、選位費另計，8月29日已開放訂位，每天來回各1班，回程傍晚6時50分自大阪起飛。樂桃航空第一條東南亞航線是大阪－曼谷，2022年12月開航。樂桃常務執行董事遠藤哲（Satoru Endo）表示，曼谷航線訂位率高，截至2024年3月底的年度統計顯示，載客率達到86.9%，因此希望加開第二條通往東南亞大城市的航線，進攻東協的旅遊市場。廉航業者廣受東南亞旅客歡迎，這個市場的旅客在新冠肺炎疫情爆發前就對赴日旅遊興趣濃厚，最近日圓疲軟令價格更為親民。日本國家旅遊局（JNTO）數據顯示，今年1月至7月，泰國在各國旅客訪日人數前10名排行榜中站上第6名，也是東南亞排名最高；菲律賓、越南、新加坡各自排名第8名至第10名，馬來西亞、印尼排名也見上升。