中秋節為「法定休假日」！勞動部：勞工出勤應拿加倍工資

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今（2024）年中秋節落在週間，勞動部提醒，中秋節為法定休假日，依照勞基法第37條規定，雇主應給予勞工休假，且當日工資照給。若勞工同意中秋節當日出勤，工資應依法加倍發給。此外，若中秋節正好適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。勞動部表示，今年中秋節落在週二，勞雇雙方如約定週一到週五為工作日，雇主如需勞工在中秋節當日出勤，應徵得勞工同意且加發工資，也就是說，除了原本約定照給的當日工資外，還必須在正常工作時間內再加發1日工資。倘若超過8小時工作時段，屬於延長工作時間，按勞基法規定應計給加班費。勞動部表示，若勞工的例假或休息日正好與中秋節在同一日，依照勞基法施行細則第23條之1規定，應由勞雇雙方協商則日補價。而9/17當日仍維持原例假或休息日的性質，該日無需出勤，工資照給。擇日補假當日，性質為國定假日，如有出勤，應加給工資。勞動部強調，中秋節出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。