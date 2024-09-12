「神秘保險箱」有2個！陳佩琪自揭：裝有金飾、玉器、各50萬現金

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，今（12）日有消息指出檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，並且保險箱內含有百萬不明現金。對此，柯文哲太太陳佩琪親上火線說明，檢廉查扣的2個保險箱都是她的，裡面裝有「金飾、玉器外，還有各50萬的現金」。據了解，檢調8月30日搜索柯文哲住家，其妻子陳佩琪被爆出利用ATM存款，將不明資金存至自己及3名子女的銀行帳戶，前後次數約60次，且總金額超過600萬元，且她存錢的時間點是在柯文哲與應曉薇的便當會後，檢廉10日提訊柯文哲後11日會同廉政官、調查官，手持搜索票，前往一銀在內數個官股銀行分行，調閱銀行保險箱、保險室租用紀錄，並查扣保險箱內物品，稍早傳出保險箱內有百萬現金。根據《ETtoday新聞雲》報導，陳佩琪親上火線回應，保險箱的內容物是「爸爸媽媽在她結婚的時給的一些金飾嫁妝、婆婆送的一些玉器，還有小孩出生一些金屬片等等，就是放那些東西。」陳佩琪表示，由於柯文哲擔任市長後，自己覺得不是很穩定，因此有放一些少量現金在裡面以備不時之需」，金額分別為50萬。陳佩琪也說，第一銀行的保險箱是她的，且她也都有跟小孩講說，如果出事的話可以有50萬、50萬可以用。