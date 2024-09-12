酒後切勿駕車！高公局：上半年國道共19件酒駕案　釀1死、33傷

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▲高公局表示，上（8）月20日凌晨近2時，國1北向364.9公里處，發生1輛小客車駕駛酒後駕車自撞護欄，駕駛1人死亡。（圖／高公局提供）

高速公路局今（12）日表示，經統計，112年國道A1、A2類交通事故，主要肇因為「酒醉(後)駕駛」者共有47件，造成3人死亡、74人受傷。而今（113）年截至7月底，相同肇因之A1、A2事故已有19件，造成1人死亡、33人受傷。高公局提醒用路人，飲用酒類對於駕駛人操控車輛之影響甚鉅，將導致反應遲鈍，且對速度及距離之判斷力下降，對於行車安全是莫大威脅，呼籲用路人酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。高公局表示，113年2月27日凌晨1時許，國3北向91.6公里處，1輛行駛於內側車道之小貨車，駕駛因酒後駕車自撞內側護欄，造成駕駛1人死亡。113年8月15日凌晨近2時，國1南向191.8公里處，1輛大貨車駕駛因酒後駕車追撞施工標誌車，造成2人受傷。近期於113年8月20日凌晨近2時，國1北向364.9公里處，又發生1輛小客車駕駛酒後駕車自撞護欄，亦造成駕駛1人死亡。高公局呼籲用路人，酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車。若酒測超過標準值，依道路交通管理處罰條例第35條，可處汽車駕駛人3萬以上12萬以下罰鍰、吊扣駕照1到2年，並移置保管車輛；如同時附載未滿12歲兒童或肇事使人受傷，可吊扣駕照2到4年；因此致人重傷或死亡更可吊銷駕照，終生不得再考領。至於酒駕拒測，罰鍰從18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，亦可吊銷駕照。另涉及刑法公共危險罪可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。高公局表示，酒駕者往往認為自身意識仍然清醒，酒量好且不會超過取締標準，但實際上不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危。呼籲民眾切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕。畢竟生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。