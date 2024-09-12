駁斥不明現金！陳佩琪秀明細表：說明「5大金流共1628萬」來源

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，其妻陳佩琪以證人身份被約談，不過近期她不斷遭爆料前往ATM存大筆現金，應訊時面對金流更改4次供詞，恐涉及違法洗錢等，今（12）日陳佩琪親上火線對外說明，她指出，2016年父親過世至今，共有五大部分較大的金流共1628萬。根據《ETtoday新聞雲》報導，陳佩琪表示，由於存摺全被檢方扣押，近期跑到多家銀行申請交易明細表。首先，在陳佩琪兄弟姐妹的答應下，陳佩琪母親的存摺、提款卡、印章等都由她管理，自父親於2016年中過世、母親繼承遺產，包含台灣銀行帳戶明細及陳母在郵局的老年年金帳戶，明細顯示，自2016年7月存入410萬7834元遺產，加上陳母老年年金部分，從2017年到2024年一共提535萬元。第二部分，陳佩琪的醫院工作的薪資明細，加上過去的存款共507萬元，以及一些帳戶上的小數字共21萬元，一共提款出528萬元左右。第三部分是2018年柯文哲競選台北市長期間得到的選舉補助款約1700多萬元，扣掉當時抵押房貸的錢，結餘230萬元。第三部分，柯文哲當醫生時的薪資存款171萬元。第四部分是柯文哲2023年演講、通告費約64萬元。最後第五部分是少量的車馬費、出席費、親友紅包等，累積起來約100萬元左右，上述5個部分加總起來共1628萬元左右。陳佩琪也強調，「我們家的錢都是正當清白的錢」，很訝異自己的存提款動作，竟然跟洗錢劃上等號，「我個人的認知是，這些錢如果是不明來源或犯罪詐騙所得才需要洗錢。至於外傳的4度更改供詞一事，陳佩琪則解釋，自己並沒有更改什麼樣的證詞，而且說法都跟當天與檢調的內容相同。