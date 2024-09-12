賀錦麗幕後軍師是她！曾指導過歐巴馬、希拉蕊　深受科技巨頭信賴

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▲在辯論過程中，賀錦麗表情不斷變化，質疑川普的發言。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選第二場電視辯論昨日落幕，其中民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）首次與6度參與大選辯論的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）交鋒，事前閉關準備的賀錦麗表現出色頗受外界驚艷，如今她背後的軍師、知名律師鄧恩（ Karen L. Dunn）身份與經歷也被曝光。根據《紐約時報》報導，48歲的鄧恩生於紐約市，不僅有耶魯大學法律博士學位，還是以鐵血指導風格出名的律師，更是民主黨多次交付替希拉蕊（Hillary Clinton）、歐巴馬（Barack Obama）等大佬準備辯論的重要軍師，更以鐵血指導風格出名，本身還擔任過Netflix著名政治影集《紙牌屋》顧問，近期則負責代表谷歌（Google）出庭，與美國司法部控告反壟斷案對壘。報導指出，2008年開始，當希拉蕊在黨內提名敗給歐巴馬後，鄧恩便開始幫助歐巴馬準備大選辯論，從此她為民主黨正副總統候選人執行辯論特訓的多年經驗，在2012年歐巴馬爭取連任、2016年希拉蕊的黨內初選、總統大選辯論等重大辯論前，鄧恩都包辦了協助備戰的軍師角色。賀錦麗與鄧恩也並不陌生，除了找她擔任競選團隊的外部顧問外，兩人就已經在2020年大選時特訓準備副總統辯論，如今拜登在辯論期間表現嚴重失利，最終放棄角逐連任轉交賀錦麗出面參選，鄧恩則再度請纓為賀錦麗特訓，且因為賀錦麗從未與川普會面交談，因此鄧恩花了很多時間構思賀錦麗的辯論策略。希拉蕊透露，鄧恩相當明白如何對付那些脾性高傲的政治人物，還讚賞對方的特訓風格為「鐵血之愛」（tough love），從不在意在訓練期間直面點出對方的不足，但也予以鼓勵、勇於推翻候選人本身的習慣與做法；希拉蕊稱鄧恩的律師背景讓她注意細節，也能看見大局，就像讓客戶在法庭上有積極表現，她對待辯論也是如此。同樣輔導過多位民主黨總統候選人的克萊恩（Ron Klain）表示，歐巴馬2012年首場辯論並未獲得選民青睞，當時鄧恩就勸戒歐巴馬放棄他習慣的「教授口吻」，讓歐巴馬主動回應是否該「再浮誇（hammy）一點」，鄧恩巧回建議他在浮誇與接地氣間取得平衡（Ham-and-cheese delivery），要能更平易近人。鄧恩本身也是頂尖的科技公司律師，除了在賀川辯論會登場前一天，才剛代表谷歌與對造美國司法部進行谷歌反壟斷官司的開庭陳述，此前也曾替優步（Uber）、蘋果（Apple）打官司，2021年當亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）遭國會傳喚時，鄧恩也曾替貝佐斯進行指導訓練。