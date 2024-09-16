韓國新人「生活管超嚴」！WHIB出國不能換錢　無法幫父母買伴手禮

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▲金在賢（左起）、劉建、朴真範、Jayder、李河勝、全李正、文源晙、李仁弘8月來台會粉絲，抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者吳翊緁攝）

▲文源晙心思細膩又體貼，看到周邊工作人員需要幫忙，都會上前協助。（圖／記者吳翊緁攝）

▲劉建對於「海外有人認識我」感到不可思議，心存感激。（圖／記者吳翊緁攝）

▲金在賢年僅20歲，是團體裡第六大的成員。（圖／記者吳翊緁攝）

▲WHIB成員李仁弘。（圖／記者吳翊緁攝）

▲全李正想跟公司爭取，下次出國工作讓他和成員都能換錢購物。（圖／記者吳翊緁攝）

▲WHIB成員李河勝。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Jayder私下跟工作人員要手機，被限制只能使用20分鐘。（圖／記者吳翊緁攝）

▲朴真範每次出國工作，常被父母委託幫買伴手禮，可惜因為公司的規範，無法幫代購。（圖／記者吳翊緁攝）

南韓男團WHIB由朴真範、文源晙、劉建、Jayder、李河勝、全李正、金在賢、李仁弘等8人組成，目前出道8個多月，已造訪過曼谷、馬尼拉、香港、雅加達、台灣等地，但他們接受《NOWnews今日新聞》專訪透露，出國的交通、飲食都由公司打理，所以從未有換過錢在當地消費的經驗，父母委託兒子幾次「幫買伴手禮」的需求未果，就再也不敢提出代購請求，全李正就喊話，下次一定會跟公司爭取讓他們換錢，體驗在海外購物是什麼感覺。WHIB是由朴真範、文源晙、劉建、Jayder、李河勝、全李正、金在賢、李仁弘等平均年齡20歲的8位男孩組成，於2023年11月8日出道，隸屬「C-JeS Studios」旗下男團，是影帝薛景求、朴星雄、柳俊烈、羅美蘭等知名演員的師弟團。聊到成為歌手的原因，成員們的父母全部舉雙手支持，Jayder分享爸媽一段感人的話，「我爸媽有跟我說，努力的時候要努力，要發揮的時候就要好好發揮，還有小心安全、注意身體。」Jayder話一說完，其他人異口同聲發出「喔～」的羨慕語氣，Jayder也因為這段鼓勵，使得工作更有動力。出道至今8個多月，8帥其實沒有不適應的地方，對許多人事物依然滿滿好奇心，文源晙害羞說道：「比如說去電視台錄影，目前遇到的都是夢境變成現實的感覺，對很多事情抱持緊張跟期待，我以後還想繼續這樣新奇的體驗！」接受海外媒體訪問對WHIB來說，也算是新鮮的體驗，因為每一家台灣媒體的採訪與需求模式不同，成員對於身上「必須別上中文名牌」感到不解，仍乖乖配合照做；文源晙也發現各家攝影記者的拍照位置不一樣，他都會主動幫忙搬椅子、移動設備喬拍照位置；而這些貼心的行為，其實在許多藝人身上根本很難看到，暖心作為難能可貴。事實上，過往在韓國當藝人，沒有一定的知名度以及作品數量，是很難踏出海外辦活動；但隨著3年的疫情，韓國娛樂圈的宣傳模式已大大改變，不少新團出道未滿1年，就有出發海外的亮相機會，WHIB就是一個活生生的例子，他們至今已造訪過曼谷、馬尼拉、香港、雅加達，在8月底（8／23、8／24）也已來過台灣舉辦快閃活動，在統一時代百貨前「免費唱歌跳舞」給大眾看，為了宣傳自己，無所不用其極。對於能搭飛機出國，WHIB都感到新鮮有趣，畢竟這對新人來說，是相當難得的寶貴經驗，問及：「透過到國外見粉絲這件事，是否得到啟發與感想？」劉建確實感到意外，不敢相信各國真的有認識他們的粉絲，不僅在機場會賣力尖叫迎接，表演時都會一一唱名團員的名字應援，「真的好不可思議，印象特別深刻」。全李正也有感而發表示：「因為我們還是新人，出的歌也不多，我們在跑國外巡迴時，有期待但也有不安，會不會沒人認識我們呢？但到了機場，就看到很多人來接我們，活動的時候都會跟唱應援，我們本來想說沒人認識我們也沒關係，我們只要表達出很好的能量、把該做的事做到就好，反而被當地粉絲感動了！」這次出發來台灣，WHIB每一位都沒有換錢購物，過去造訪其他國家亦是如此，朴真範說：「爸媽知道我出國時有稍微拜託，但我們行程很趕，也沒時間買東西，爸媽前面拜託幾次無效後，就再也沒說過了，曼谷跟菲律賓也沒再提過要幫忙買東西。」全李正說下次要跟公司爭取「換自己的購物金」，那想買東西怎麼辦？經紀公司支付嗎？大家搖搖頭，金在賢透露會刷卡，成員頂多也只會去便利商店買零食，朴真範分享曾在超商花台幣4000元，買買餅乾、甜點、麵包和便當，但這些都是所有人的總花費，「不會真的花大錢啦！」從WHIB出國不能自由換錢購物、沒有自由行時間等情形來看，不難發現韓國經紀公司控管藝人的方式十分嚴謹。當採訪結束進行拍照環節時，記者也發現等待拍攝的成員，會默默跟工作人員尋求拿手機，工作人員基本上不會拒絕，但會嚴格限制使用時間，交付手機前明確表示「20分鐘」，藝人不會抗拒也馬上點頭答應。經紀公司或許是希望藝人出國的首要任務，就是專注當前工作，避免被手機訊息打擾而無法專心，當然這也要雙方事前溝通達成協議，才有當今的管理機制，相互信任與扶持才能一起進步，打造雙贏局面。出道日：2023年11月8日出道作：《DIZZY》公 司：C-JeS Studio成員：李河勝（Haseung）／25歲朴真範（Jinbeom）／22歲Jayder（Jayder）／21歲劉 建（UGeon）／21歲全李正（Leejeong）／20歲金在賢（Jaeha）／20歲李仁弘（Inhong）／19歲文源晙（Wonjun）／18歲粉絲名：AnD