迎冷鏈物流商機　台灣提供技術開拓菲律賓物流市場　

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經濟部商業發展署今（12）日在台北南港展覽館辦理「2024台菲產業鏈結高峰論壇-冷鏈物流分論壇」，邀請台菲兩國物流業者出席會議。台灣業者邰利公司也與菲律賓業者C&J Specialty Papers簽署合作備忘錄（MOU），由台灣提供技術來協助菲國產業拓展冷鏈業務。台灣冷鏈技術推層出新，尤其農產品冷鏈在農業部推動下都已經建立起包括冷凍庫、冷藏車輛等產業。另一方面，菲律賓具有龐大農產品市場，再加上本身緯度較低、天候炎熱，就必須以冷鏈技術來維持食品新鮮度減少耗損。而當台灣可以提供冷鏈技術，來謀合菲律賓市場，將帶來龐大商機。本次菲方約有30名代表參加了今天的論壇，包含Food Starter、Megawide Holdings、C&J Specialty Papers等；台方則有長榮物流、京揚國際、太陽生鮮、科菱冷凍、邰利、盟立、研華等共襄盛舉。我方於會中分享台灣冷鏈物流技術發展、管理及展望，並分享智慧冷鏈物流中心合作案例；菲方則就菲律賓冷鏈物流的發展與機會、克拉克國際機場食品物流中心的規劃及發展、菲律賓農產品自由貿易港的發展進行說明。其中，C&J Specialty Papers與台灣業者邰利公司簽署MOU，雙方將就冷鏈物流中心建設、冷鏈物流服務、台灣農漁產品海外保鮮儲放等項目進行合作，以台灣的智慧冷鏈倉儲與服務方案，協助C&J Specialty Papers轉型拓展冷鏈業務。商業署長蘇文玲指出，隨著消費需求的品質提升，各國都非常重視物流配送的冷鏈技術，近2年台菲雙方在推動冷鏈物流已展開合作，相信在台灣成熟的冷鏈技術與服務支持下，菲律賓的冷鏈物流也能夠迅速發展。菲律賓台北貿易投資中心商務處處長Anthony B. Rivera 於會中表示，台菲產業鏈結高峰論壇的擴大舉辦，有利於雙方推進各項合作議題的實施及後續的討論，並能夠繼續合作促成貿易和投資機會。