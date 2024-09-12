NewJeans力挺閔熙珍！HYBE新任代表態度強硬冷回：全按原則

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▲NewJeans成員昨日晚間開直播控訴HYBE，並表態力挺閔熙珍回鍋。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans的製作人兼HYBE娛樂子公司ADOR的執行總監的閔熙珍，今年4月起與母公司HYBE房時爀爆發衝突，上個月27日臨時被理事會召開會議辭退。（圖 / Vogue Taiwan）

▲今日稍早HYBE新任理事對NewJeans的訴求做出回應，僅冷冷表示一切將「按照原則」處理。（圖／NewJeans IG）

南韓大勢女團NewJeans捲入母公司HYBE及旗下的ADOR娛樂公司代表閔熙珍的爭權大戰，昨（11）日成員們瞞著公司開直播，力挺閔熙珍的立場，並揭露這段期間所受的不公平對待。對此，HYBE娛樂今（12）日召開第1次臨時股東大會，新任代表理事李在相表示ADOR事件將「按照原則」處理。被稱為「NewJeans之母」的ADOR公司代表閔熙珍，今年8月遭母公司HYBE無預警開除。成員們昨日晚間在無知會公司的情況下，透過另1個名為「nwjns」的頻道發聲，直播內容力挺閔熙珍的立場，並控訴成員在公司遭到排擠，表達對現狀的強烈不滿，直播內容令大批粉絲相當心疼。依據韓媒報導，今日稍早HYBE在首爾麻浦區召開第1次臨時股東大會，會議內容包括選任李在相為內部理事、授予股票期權以及批准此前董事會授予的股票期權，以上議案均已通過，而經過緊急董事會議，李在相也正式成為HYBE的代表理事。而針對ADOR一系列問題，李在相在記者會時僅冷冷回應，一切將「按照原則」處理，並向媒體強調：「HYBE是一家堅守原則、追求正道經營的公司，這一基調不會改變。」最後他還補充：「回顧過去，堅守原則的人終將成為最後的勝利者。」李在相的說法也被視為是拒絕了NewJeans的訴求。