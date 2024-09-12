不二糕餅怒了！蛋黃酥被控有蟑螂　3疑點惹毛業者：不排除提告

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▲女網友在臉書社團爆料說在不二糕餅的蛋黃酥中吃到蟑螂，並貼上照片，但是該事件卻疑點重重，引人疑竇。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

台中知名的「不二糕餅」為排隊名店，今（12）日卻被網友爆料說吃蛋黃酥時吃到蟑螂。對此，業者表示，已有請紅豆沙協作廠商更嚴謹把關，並已聯繫這位客人，希望詳細了解商品實際狀況，但是針對多個需求，女客人都拒絕，包含希望看到購買單據、希望將宣稱吃到蛋黃酥的女網友母親送醫，還有期望回收剩下的蛋黃酥及異物做後續化驗，女客人都無法配合。因爲此三疑點，不二糕餅怒言：將不排除提告。一名女網友在臉書社團中發文，他控訴「超噁心～不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，表示外帶一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看才發現居然吃到蟑螂，且還只剩上半身，另外一半很可能已吃下肚，網友直指店家食安控管可能有問題。根據網友貼出的照片，盤中放著只剩一半的蛋黃酥，一旁則是蟑螂的上半身屍體，有不少網友也因此揪出疑點，提到「蟑螂有點乾淨，看起來不太像從月餅掉出來的」、「蛋黃原本就是一顆的…不太可能夾在蛋黃裡面，這大小包的時候很容易發現」。台中「不二糕餅」為知名排隊名店，也在百貨舉辦兩場快閃限量販售活動，每天都大排長龍，卻被網友爆料說吃蛋黃酥時吃到蟑螂。針對此案件，台中市食安處也表示派員稽查。不二糕餅也聲明，非常重視食品衛生安全，公司固定每兩週就會請消毒公司以及除蟲公司定期檢驗與消毒，門店夥伴們也都是每天關店後都會仔細做好內部環境清潔。每一顆蛋黃酥都是師傅純手工包製，因豆沙及油皮相對非常柔軟，若有這麼大的一個異物要在包製過程中還要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低。事件發生直到今（12）日下午5點許，不二糕餅又公開表示，已聯繫上這位女網友，但是；另外；另外，不二糕餅也提到，因為以上三疑點，不二糕餅也發表最新聲明，表示將不排除提告，目前老闆已與律師討論當中。