不愧BLACKPINK焦點！Lisa擠下柾國奪得MTV最佳K-Pop大獎　超風光

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▲Lisa在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上，不管造型或表演都很突出。（圖／美聯社）

2024 MTV Video Music Awards（VMA）今（12）日台灣時間8點登場，頒獎典禮上，不只天后泰勒絲是各方矚目焦點，南韓女子天團BLACKPINK泰國成員Lisa，也大秀勁歌熱舞，無論造型或舞姿都極為吸晴。她還以個人單曲〈ROCKSTAR〉，擊敗人氣也超旺的BTS防彈少年團、NCT DREAM、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、Stray Kids，拿下最佳K-Pop，出盡風頭。早在2年前已經和「BLACKPINK」團員一起登上VMA頒獎典禮的Lisa，獨具吸引不同地區觀眾的國際魅力。她在本屆典禮上單槍匹馬上陣，卻盡展自信丰采，紅色為主的演出服裝十分奪目，而她表演的新歌〈New Woman〉、〈ROCKSTAR〉，舞蹈動作亦氣勢十足，連歐美媒體都大讚：「確實歌名如其人，誰可以否認她是亮眼的ROKSTAR？」而在走上星光大道紅地毯時，Lisa則穿Mugler的緊身馬甲連帽洋裝，再戴上由寶格麗出品的蛇形珠寶項鍊，典雅中又不失性感，被歐美媒體點名是本屆VMA紅毯最佳造型之一。在「BLACKPINK」之外，Lisa單飛發展自己演藝事業的表現稱得上相當亮眼，VMA獲奬證明她的超高人氣，而她之後的工作動態，就更受到外界關注。