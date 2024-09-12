英雄不一定穿披風！邦喬飛拍MV巧遇橋上女子欲輕生　成功將人勸回

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美國知名搖滾樂團主唱邦喬飛 （Jon Bon Jovi）近日在田納西州納許維爾市的約翰席塔勒行人天橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）上拍攝MV，意外發現一位女子雙腳站在大橋外側，似乎打算跳橋輕生。邦喬飛與一位女性工作人員立即前往關心，與女子交談並安撫對方，最終順利讓女子從大橋外側回到內側，當地警察部門也發文向邦喬飛致敬，感謝兩人成功救人。根據《美聯社》報導，當時邦喬飛與工作團隊正在大橋上進行MV拍攝的工作，但現場並未清場和封鎖，一般民眾依然能夠通行。而這時候，邦喬飛注意到一位女子雙腳站在大橋外側，雙手往後扶著欄杆，非常危險，看似正打算跳橋輕生。邦喬飛與一位女性工作人員立即前往關心，雙方短暫交談後，該名女子在邦喬飛與工作人員協助下回到大橋內側，邦喬飛還給了女子一個擁抱。事後當地警察局長德雷克 （John Drake）發表聲明向邦喬飛及該位女性工作人員致敬，感謝兩人成功救人，「我們所有人都應互相幫助來保護彼此的安全」。不過，邦喬飛對自己的善心義舉卻非常低調，僅透過工作團隊回應表示，不會對此事發表評論。邦喬飛曾獲葛萊美獎殊榮，今年稍早發行了最新錄音專輯《Forever》，邦喬飛不僅擁有成功的音樂生涯，專輯累積銷量已經破億，且他還是位熱心的慈善家，經常參與幫助社會低收入戶的活動，他個人旗下的餐廳也有回饋窮人的營業模式。