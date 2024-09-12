宇宙人、邱鋒澤接力開唱！金曲卡司齊聚六福村　她露腰上陣辣翻

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▲▼宇宙人（上）和魏嘉瑩（下）在六福村開唱，也分享對新竹的印象。（圖／新竹縣政府提供）

▲邱鋒澤中秋節當天依舊忙碌，希望有朋友可以在收工時約他吃飯過中秋。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣政府於日前一連2天盛大舉辦「2024秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」，首度移師六福村演出，以「萬聖奇幻派對」主題，布置3米高身穿吸血鬼披風造型「皮皮獅」充氣人偶、「好客小精靈」及發光互動氣球裝飾，現場並有超過30攤市集，就是要讓遊客好看好吃又好玩，一舉照亮新竹縣的秋夜。現場還邀請到人氣天團「五堅情」成員邱鋒澤、金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、以及金曲樂團原子邦妮、金曲新人Jocelyn9.4.0、王ADEN、柏霖PoLin、王詩安、阿蘭AC、好樂團等鍍金卡司輪番演出，其中Jocelyn9.4.0穿著露腰牛仔裝上陣，超級火辣。宇宙人在秋季音樂盛典上，一口氣帶來〈如果我們還在一起〉、〈這就是我愛你的方法〉和〈藍色的你〉，瞬間引爆全場，讓大人小孩都跟著搖擺；魏嘉瑩則帶來剛發行的新歌〈時光從不溫柔〉，表示這首歌是和Ella陳嘉樺合作的，「希望有一天可以和她一起現場演唱這首歌。」邱鋒澤也準備了新歌〈摺痕〉，透露剛發行出道十週年新專輯《COlOR Free》，懇請大家多多支持。Jocelyn 9.4.0則興高采烈說，「因為這是萬聖節派對，所以當我在思考造型時，想到我有一首歌叫〈Woody〉，扮胡迪再適合也不過。」於是她以露腰女牛仔造型出現，令人眼睛為之一亮。對於新竹的關聯和第一印象，魏嘉瑩說，「我的女團怪物星人成員溫妮是新竹人，打算唱完後有機會去她家拜訪一下」，又說「大學的時候宿營辦在新竹，對新竹的印象就是風真透～」，邱鋒澤則表示，「印象中新竹的自然景觀很漂亮，好像還有自行車步道可以看風景，有機會會專程想來個新竹小旅遊。」Jocelyn9.4.0則和新竹很有緣，提及高中有去過關西當志工，當時有吃過「尢咕麵」，覺得很好吃，印象就特別深刻，但這次演出完要趕場，所以無法繞過去吃，讓她覺得相當殘念。而來到聞名遐邇的六福村表演，大家都覺得相當興奮，宇宙人表示對笑傲飛鷹最有印象，也喜歡水樂園的設施；魏嘉瑩則喜歡金礦山，並說「去六福村最難忘的是小時候和家人一起去，在騎空中腳踏車的時候本來很害怕，但媽媽陪在旁邊一直鼓勵我，後來就很享受整個過程。」邱鋒澤是第一次去六福村，「希望之後有機會可以跟五堅情一起來玩應該很不錯，而且還有動物可以看感覺會很有趣！」洋派的Jocelyn9.4.0則說，「最難忘就是我高三畢業的暑假、去美國讀書前，有和同學來水樂園玩，一直覺得去樂園玩是件很神聖的事！」表示因為小時候沒去過，所以當時一個設施也不放過，笑說：「只要刺激的都喜歡。」此外，中秋節將至，宇宙人紛紛表示「就跟家人吃飯簡單過」，魏嘉瑩說目前沒有任何計畫，「可能就在家裡看看窗外的月亮，打電話和家人報平安。」但她也發出邀約：「如果有朋友要約我烤肉或吃飯，也很歡迎喔。」邱鋒澤則哀怨中秋節當天還是有工作行程，希望有朋友可以約他收工吃飯過中秋，Jocelyn9.4.0則對烤肉活動蠢蠢欲動，「希望到時可以賞月兼聞烤肉香。」