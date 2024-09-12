台東農保續約大塞車！莊瑞雄出手協調　國產署允調派員支援收件

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民進黨不分區立委莊瑞雄於今年起認養台東艱困選區，除原選區屏東外，近期也展開台東選民服務，而近日來不約而同收到農民陳情，提及承租國有地後，因租期屆滿申請換約手續辦理程序較長，以至於請領農民保險、農業保險或請領災損補助時程延宕，對此莊瑞雄邀集財政部國產署協商，國產署也允諾將進行支援，加強辦理國有不動產勘查及申租案件審辦未結案件。莊瑞雄表示，近來接獲大量農民陳情，關於承租國有地後，因租期屆滿申請換約手續辦理程序較長，以至於請領農民保險、農業保險或請領災損補助時程延宕。對此也特別邀集財政部國產署署長，共同商討解決方案。莊瑞雄指出，農民申辦農民保險續租換約或申請災損補助等案件，大多需經國產署現場會勘，審查後才會核准，然而因國產署人手不足，導致未結案件積案過多，造成許多農民困擾，也影響農民申辦農業保險之權益。對此國產署也坦言，因台東辦事處人力較為吃緊，需要國產署南部分署調動各分署進行人力支援，目前也有增聘人力，加強辦理國有不動產勘查及申租案件審辦之未結案件。莊瑞雄表示，自己也要求國產署應該要以農民為優先處理事項，署長也於會中允諾，將會發函給各縣市政府，針對農作物保險續租換約等事宜，會優先進行會勘及核發，避免影響農民的權益。