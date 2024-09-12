電動車產業地圖發表會　協助台商按圖索驥前進東協６國

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響應淨零碳排趨勢，東協及印度等國近年積極拓展電動車領域，並透過租稅及獎勵措施吸引外商投資。經濟部投資司今（12）日公布「電動車產業地圖發表會」，聚焦新南向6國電動車產業發展趨勢與現況，吸引鴻海、友達等業者出席。本次發表會安排工研院產科國際所專家、邀請資誠聯合會計師事務所及創奕能源公司，聚焦新南向六國電動車產業發展趨勢與現況、投資須知及布局營運經驗等進行分享。工研院產科國際所分享泰國、印尼、越南、印度、馬來西亞及菲律賓新南向6國電動車產業發展趨勢，分別針對各國說明電動車市場銷售概況、政府推動政策與投資優惠、政府產業結構及聚落等，建議業者可依據自身發展優勢，選擇適合國家設廠投資。資誠會計師事務所東南亞及印度業務服務秘書長張智媛建議，企業應留意當地不動產交易的合法性與各工業園區產業限制、各行業別外資投資限制、當地投資優惠適用評估等三大議題，並就進場、營運和退場三個階段進行規劃。創奕能源副總經理丘為臣則分享，自行研發的電動巴士電池管理系統及車隊管理系統，以及因應新南向市場電動巴士需求，布局泰國、印尼、印度、馬來西亞等國家的營運經驗。投資司表示，國際政經情勢及地緣政治衝突帶動全球供應鏈重組、新南向國家成為台灣業者分散風險主要地區。近年許多傳統車廠已紛紛布局新南向六國並加碼投資，科技大廠與新創企業也陸續投入，電動車供應鏈逐漸成形，也產生不同的合作模式與創新應用，成就新商機。