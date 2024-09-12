大谷翔平單季12場「開轟加盜壘」！有機會追上世界盜壘王鬼神紀錄

大谷翔平有機會創造鬼神紀錄！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊本週3連戰最終場，大谷翔平首局首打席敲出本季第47轟，並在第2局跑出第48盜，本季共累積12場至少「1轟、1盜」，有望挑戰高懸38年的紀錄。道奇終場以10：8擊敗小熊，道奇終結2連敗。有機會挑戰1986年「盜壘王」韓德森（Rickey Henderson）的單季13場「盜壘加開轟」紀錄，大谷有機會追上，甚至超前。
大谷快腿加上打擊是招牌 只差投球就可以完全復活
雖然道奇先發投手Bobby Miller首局就失2分，不過道奇隊在大谷翔平在1局下首打席就砲轟小熊先發左投Jordan Wicks，本季第47轟寫下生涯單季新高，同時也追平秋信守所創下的生涯218轟的亞洲紀錄。道奇打線開始發威。
道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。
大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。
但是道奇隊打線又在7局由Gavin Lux敲出超前安打，以及Tommy Edman又轟出2分砲，連續2天都有雙響砲，雖然小熊9局上追回1分，最終還是以2分差落敗。
道奇後援投手Michael Kopech9局上登板關門不穩，連續投出3次保送形成滿壘，Isaac Paredes擊出高飛犧牲打追回1分，所幸小熊發動雙盜壘戰術，鈴木誠也盜三壘遭阻殺出局，最後Kopech三振Michael Busch守住勝利，道奇終場以10：8險勝。
大谷翔平此役4打數2安打，進帳3分打點，另有1次保送，打擊率升至0.292，OPS為0.992。大谷目前以47轟、104分打點暫居國聯打擊雙冠王，這也是他生涯單季新高。
大谷本季已累積12場至少「1轟1盜」的比賽，自1900年以來，單季最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人是1986年Rickey Henderson的13場，大谷有機會刷新紀錄，目前與2023年的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。
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雖然道奇先發投手Bobby Miller首局就失2分，不過道奇隊在大谷翔平在1局下首打席就砲轟小熊先發左投Jordan Wicks，本季第47轟寫下生涯單季新高，同時也追平秋信守所創下的生涯218轟的亞洲紀錄。道奇打線開始發威。
道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。
大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。
但是道奇隊打線又在7局由Gavin Lux敲出超前安打，以及Tommy Edman又轟出2分砲，連續2天都有雙響砲，雖然小熊9局上追回1分，最終還是以2分差落敗。
道奇後援投手Michael Kopech9局上登板關門不穩，連續投出3次保送形成滿壘，Isaac Paredes擊出高飛犧牲打追回1分，所幸小熊發動雙盜壘戰術，鈴木誠也盜三壘遭阻殺出局，最後Kopech三振Michael Busch守住勝利，道奇終場以10：8險勝。
大谷翔平此役4打數2安打，進帳3分打點，另有1次保送，打擊率升至0.292，OPS為0.992。大谷目前以47轟、104分打點暫居國聯打擊雙冠王，這也是他生涯單季新高。
大谷本季已累積12場至少「1轟1盜」的比賽，自1900年以來，單季最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人是1986年Rickey Henderson的13場，大谷有機會刷新紀錄，目前與2023年的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。