大谷翔平單季12場「開轟加盜壘」！有機會追上世界盜壘王鬼神紀錄

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▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本賽季已經達成史無前例的「47轟48盜」，距離史詩般的「50轟50盜」已近在咫尺。道奇隊本賽季只剩下16場比賽，其中對上聯盟團隊防禦率最高的科羅拉多落磯隊，還有6場比賽要打，這也讓人對於他達成歷史偉業更有信心。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

▲亞洲選手全壘打排行榜，大谷翔平開轟紀錄。（圖／NOWnews社群中心製）





大谷翔平有機會創造鬼神紀錄！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊本週3連戰最終場，雖然道奇先發投手Bobby Miller首局就失2分，不過道奇隊在大谷翔平在1局下首打席就砲轟小熊先發左投Jordan Wicks，本季第47轟寫下生涯單季新高，同時也追平秋信守所創下的生涯218轟的亞洲紀錄。道奇打線開始發威。道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。大谷也在第三打席敲出2分打點安打，道奇隊一度以7:5領先，小熊隊靠著鈴木誠也開轟反擊，之後又利用Cody Bellinger砲轟老東家，一口氣單局拿下4分，一度把比數追到7:7平手。但是道奇隊打線又在7局由Gavin Lux敲出超前安打，以及Tommy Edman又轟出2分砲，連續2天都有雙響砲，雖然小熊9局上追回1分，最終還是以2分差落敗。道奇後援投手Michael Kopech9局上登板關門不穩，連續投出3次保送形成滿壘，Isaac Paredes擊出高飛犧牲打追回1分，所幸小熊發動雙盜壘戰術，鈴木誠也盜三壘遭阻殺出局，最後Kopech三振Michael Busch守住勝利，道奇終場以10：8險勝。大谷本季已累積12場至少「1轟1盜」的比賽，自1900年以來，單季最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人是1986年Rickey Henderson的13場，大谷有機會刷新紀錄，目前與2023年的Ronald Acuña Jr.和1973年巨人名將Bobby Bonds並列史上第2。