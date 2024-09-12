台3男女在日本「扮警察詐騙」遭捕　專騙老翁買金條詐逾2600萬

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日媒週四（12）報導指出，有3名台灣民眾在日本涉嫌詐欺遭逮補，分別為36歲女性官佩如、25歲男性李哲宇與楊孟勛，透過假裝自己是警察，3人自今年4月起騙取多名受害者信任，並藉此要求對方購買市價逾1億日圓的金條交付給他們，最終遭日本警視廳破獲逮補。根據《日本新聞網》、《朝日新聞》報導，上述3名男女已經是第3次遭捕，石神井署表示指出，他們自今年4月起至7月12日，透過向一名住在京都市的70多歲老翁行騙，從對方身上騙取市值約1億1564億日圓（約新台幣2600萬元）的金條。楊嫌與李嫌會先自稱是高知縣的警察官，致電對方稱帳戶涉嫌洗錢行為，已經發出逮捕令，要求對方已購買黃金來洗清罪嫌，接著官嫌再前往受害者住處取得金條，轉交到兩人手上。報導指出，官嫌供稱自己原本只是在網路找借貸途徑，最後被介紹到這份工作，而楊嫌曾使用類似方法騙取一名居住在東京的婦女信任，同樣要求被害人買黃金反遭警視廳逮捕，金額總計高達1億4000萬日圓，相當於新台幣3150萬元。