IG「超好用圈圈」準備消失了！精選動態改版內容曝光　用戶超難受

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▲Instagram一直以來都是許多部落客主力經營的平台，精選動態的圈圈合輯更成為主打特色之一，（圖／Pexels）

Instagram近期又宣布改版！而且又是針對一項廣受好評的功能進行改版，就是主頁的精選動態「圈圈」格式將從9月17日之後消失，並將內容改放到與貼文同一個欄位，多一個分頁層，但此項變革也引發許多重度使用者的怨聲，更有用戶的IG已經悄悄變成新版格式，相當無奈。網紅「電商人妻」10日晚間在Threads發文，收到了IG精選動態圈圈即將改版的公告，內容詳細寫著「精選動態即將移到『個人檔案網格』」從9月17日起，精選動態也會顯示在下方的主要網格，IG官方更提醒：「請檢視精選動態並決定這些動態的建議顯示位置，為任何變更做好準備。你可以編輯個人檔案，已稍後執行變更，或是從主要網格移除精選動態。」消息曝光後，立刻引發一票IG重度使用者的崩潰聲浪，因為「精選動態」圈圈型態的位置恰到好處，而且還能很好的歸納出各種型態的出遊記事，例如食記、寵物合輯等，而且限時動態24小時時限到了之後。依舊能讓粉絲們觀賞，也成為美食部落客愛用的超讚功能。雖然Instagram在公告中寫著9月17日才會將「精選動態」圈圈移往下方主要網格區，但已經有用戶哀號自己的IG已經搶先改版，感到相當無奈，但也有人希望，改往下方往格後，這些精選也能保持分類的作用，並帶來自然流量，否則這項變革就會顯得沒有意義了。事實上，Meta近期改版動作連連，在今年８月底才拋出將在2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 的第三方工具和內容平台，意即由非官方的創作者製作的IG特效濾鏡，將從明年開始無法使用。這項改變也引爆大量用戶的反對，但Meta 仍沒有改變此決定，但也承諾會提供相關工具協助創作者保存自己的AR濾鏡作品。