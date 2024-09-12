民視主播李慧芝接任政院發言人　綠營評3要素獲青睞

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行政院前發言人陳世凱日前接任交通部長，目前懸缺由副發言人謝子涵代理，而政院今（12）日也正式宣布將由民視主播李慧芝將接任發言人一職，並於明起正式上工，而其去年大選期間曾與院長卓榮泰赴美報導美東信賴台灣之友會成立。有知情人士透露，認為其採訪資歷、外語能力與國際觀是其雀屏中選的原因。李慧芝過去就讀政大哲學系，並取得英國倫敦大學金匠學院社群媒體碩士，媒體採訪經歷包括東森新聞編輯與記者、華視記者與主播、TVBS國際編譯、民視主播與製作人，具有15年新聞編採資歷。此外，李慧芝父親是著名前外交官李登科女兒，過去曾隨父親派駐海外，小學之前在沙烏地阿拉伯就讀美語學校，隨後返國在台灣完成國中與高中學業。而過去政院發言人多半由政委或具政務背景者出任，從未有媒體人直接轉任，有知情人士分析，認為其採訪資歷、外語能力與國際觀是其雀屏中選的原因。而在去年大選期間，與院長卓榮泰赴美報導美東信賴台灣之友會成立，過程中都顯露其成穩與專業，讓人印象深刻。據悉，行政院尋覓發言人也有陸續徵詢不同人，其中不乏有立委在內，最後拍板李慧芝出線，也將在明日正式上工。有知情人士指出，行政院發言人的工作，就像新聞中心的題字「反映民情，希望政府做些甚麼；告訴民眾，明瞭政府做些甚麼」，院長同樣秉持此精神，從各界尋覓優秀的人才來擔任這職務，期許新任發言人能夠向民眾就政府政策，做最好的說明與交流。