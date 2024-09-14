另類追星？許光漢替代役進「公益大使團」　這場合有望見到他

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33歲藝人許光漢近期低調入伍，並如願入選社會役「公益大使團」，昨日已到南投縣中興新村服替代役。內政部長劉世芳分享，其實對許光漢不需要個別標籤化，「他就是跟一般人一樣」，更分享未來有機會在老齡社團看到他表演唱歌跳舞。在國防部內有「藝工隊」，早期男藝人如果入伍服兵役，往往會被挑往義工隊。不過，其實內政部轄下的役政署，也有一個單位跟他們很像，叫作「公益大使團」。內政部役政署於95年特別運用具有演藝專才役男，成立「替代役公益大使團」，以舞台劇、舞蹈及樂團表演，巡迴全國各社福機構、老人安養中心、兒童之家及啟智或特殊教育學校，辦理替代役「傳愛役演」公益表演活動，還曾獲邀擔綱103年國慶酒會演出。成功嶺日前舉辦役別甄選，這次有6個部會單位開缺，包括移民署、僑委會、退輔會、衛福部、內政部、衛福部社家署等，許光漢最終順利以第一志願入選內政部社會役「公益大使團」，13日已到南投中興新村服役，也就是藝人KID（林柏昇）當年服役的地點。劉世芳在和媒體茶敘時分享，前陣子她「無預警」去成功嶺視察，當時特別關心軍中伙食，無論是葷食、素食都供應充足，絕對沒有外界說的「吃不飽」，且由於前幾年疫情關係，役男吃飯時都有單獨隔板，「我覺得還OK！」劉世芳也提到，許光漢不需要個別標籤化，他就是跟一般人一樣，有什麼問題需要解決，都有帶隊隊長、教官等人協助。劉世芳更開玩笑說，自己視察時，「我也沒有跟這個人交談，他（許光漢）在哪裡我根本不知道，那裡有兩三百人」，而且每個人都剃平頭，都長得差不多。劉世芳也分享，因為許光漢屬於「公益大使團」，所謂公益大使，就是要到老齡社團等各社福機構唱歌跳舞，在舊時代叫做「藝工隊」，「可能要跟阿公阿嬤問看看有沒有看到他！」