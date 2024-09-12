地面師2.0！恐怖「假代書」借你錢真詐騙　掉落陷阱將房財兩失

日劇《地面師》熱度相當高，劇情精采絕倫，其實台灣詐騙橫行，各類型地面師之多，比日劇更加刺激，其中，有一種地面師在台灣橫行多年，就是「代書借貸」，即使知道有陷阱，但不少人在缺資金時，仍會病急亂投醫，導致房財兩失！
代書一詞是台灣早期對於地政士的稱呼，由於質押不動產借貸時，代書就會雙方到戶政事務所辦理「註記」質押，就衍生了「代書借貸」一條龍服務，代書先尋找好金主們，將錢借待出去後，從中賺取利息，其中還有不少俗稱的高利貸。
地政士通常不自稱代書 「代書借貸」極有可能是高利貸
金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，在「地政士法」通過後，「代書」就已正名為「地政士」，且由於必須參加國考才能取得證照，執業範圍為「代理土地登記、測量還有關不動產稅務的申報，也常常撰擬關於不動產相關契約或協議」，地政士國考錄取很低，考上後還需要不斷學習，是高度專業的職業。
也因為地政士證照來之不易，所以一般地政士都相當愛惜羽毛，且不再自稱代書，有資金借貸需求的人，如果遇到所謂的「代書借貸」，就要提高警覺，極有可能不是地政士，且高利貸的可能性相當高。
「代書借貸」月息2~5分 衝動借款恐房財兩失
林怡指出，民間的「代書借貸」通常是月息2~5分利，絕對超過民法規定的年息16%上限，借1000萬必須月還20~50萬，1年就是240~600萬，正常人根本無法承受，也就是俗稱的高利貸。
如果將房屋質押給「代書借貸」，一旦繳不出利息，所謂的代書或金主，就會立刻將質押的不動產「聲請法拍」，聲請法拍後，一旦拍出，房子自然再也不是自己的，如果不動產無瑕疵疑慮，且拍賣價格夠便宜，有時候金主、代書還會出手標下，賺你利息還要低價取得你的房子。
「代書借貸」升級版 直接讓你賠錢又欠債
更黑心的「代書借貸」，假借款之名、行詐騙之實，在聲稱辦理不動產質押的過程，取得被害人「印鑑證明」、「印鑑章」等關鍵資料後，立刻使用資料非法套利，等到發現時，往往為時已晚。
舉例來說，你借100萬，他卻將你的不動產拿去向銀行或其他民間借貸質押800萬，從中提取100萬借你；還有更狠的方式，就是取得相關資料後，直接過戶變賣。無論是哪一種，等受害人發現時，詐團早已人去樓空，讓你求償無門。
防範「假代書」內政部網站可查詢有無證照
其實一位合法的地政士，主管機關「內政部」網站「內政部不動產服務業資訊系統」就可以查詢到相關資料，也可以到各區域地政士公會網站，查核該員是否為公會會員，因為要執業就要加入公會，當有人自稱「代書」，在您要委託任何案件之前，只要多一個查詢步驟，極有可能因此拯救自己的身家財產。
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地政士通常不自稱代書 「代書借貸」極有可能是高利貸
金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，在「地政士法」通過後，「代書」就已正名為「地政士」，且由於必須參加國考才能取得證照，執業範圍為「代理土地登記、測量還有關不動產稅務的申報，也常常撰擬關於不動產相關契約或協議」，地政士國考錄取很低，考上後還需要不斷學習，是高度專業的職業。
也因為地政士證照來之不易，所以一般地政士都相當愛惜羽毛，且不再自稱代書，有資金借貸需求的人，如果遇到所謂的「代書借貸」，就要提高警覺，極有可能不是地政士，且高利貸的可能性相當高。
「代書借貸」月息2~5分 衝動借款恐房財兩失
林怡指出，民間的「代書借貸」通常是月息2~5分利，絕對超過民法規定的年息16%上限，借1000萬必須月還20~50萬，1年就是240~600萬，正常人根本無法承受，也就是俗稱的高利貸。
如果將房屋質押給「代書借貸」，一旦繳不出利息，所謂的代書或金主，就會立刻將質押的不動產「聲請法拍」，聲請法拍後，一旦拍出，房子自然再也不是自己的，如果不動產無瑕疵疑慮，且拍賣價格夠便宜，有時候金主、代書還會出手標下，賺你利息還要低價取得你的房子。
「代書借貸」升級版 直接讓你賠錢又欠債
更黑心的「代書借貸」，假借款之名、行詐騙之實，在聲稱辦理不動產質押的過程，取得被害人「印鑑證明」、「印鑑章」等關鍵資料後，立刻使用資料非法套利，等到發現時，往往為時已晚。
舉例來說，你借100萬，他卻將你的不動產拿去向銀行或其他民間借貸質押800萬，從中提取100萬借你；還有更狠的方式，就是取得相關資料後，直接過戶變賣。無論是哪一種，等受害人發現時，詐團早已人去樓空，讓你求償無門。
防範「假代書」內政部網站可查詢有無證照
其實一位合法的地政士，主管機關「內政部」網站「內政部不動產服務業資訊系統」就可以查詢到相關資料，也可以到各區域地政士公會網站，查核該員是否為公會會員，因為要執業就要加入公會，當有人自稱「代書」，在您要委託任何案件之前，只要多一個查詢步驟，極有可能因此拯救自己的身家財產。