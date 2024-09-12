李善均遺作《愛殺特攻隊》上映！隔13年合作李荷妮　接演關鍵曝光

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▲李善均覺得《愛殺特攻隊》劇本太有趣，赴美參加奧斯卡後決定參演！（圖／車庫娛樂提供）

▲李善均在本作中飾演一名島國財閥「喬納森」，在島上拯救了陷入困境的「如來」而結下緣分。（圖／車庫娛樂提供）

▲《愛殺特攻隊》10月在臺上映。（圖／車庫娛樂提供）

《愛殺特攻隊》是《機密同盟》製作團隊打造的動作喜劇鉅獻！由《外星+人》李荷妮、《寄生上流》李善均、《雞不可失》孔明精彩共演，還正式入選了第27屆韓國富川國際奇幻影展、第43屆美國夏威夷國際影展、第50屆美國西雅圖國際影展、第19屆蘇黎世電影節！該片為李善均遺作之一，生前時隔13年合作李荷妮，在受訪時也曝光自己接演的關鍵。《愛殺特攻隊》故事敘述因爛演技而淪為笑柄的大明星如來（李荷妮飾演），逃離現實生活，在某個島嶼遇見救了自己一命的財閥喬納森（李善均飾演），兩人結婚並展開全新的生活，如來也宣布引退。而孤單的考生範宇（孔明飾演）在得知自己最愛的明星如來搬到隔壁成為鄰居後，每天都開心地在頂樓享受粉絲見面會。某天，如來厭倦了當喬納森擴展事業的傀儡，想回歸大銀幕的她向範宇求救。為了找回如來的人生，他們一起謀劃了殺人計畫！李善均在本作中飾演一名島國財閥「喬納森」，在島上拯救了陷入困境的「如來」而結下緣分。李善均透露起初很疑惑為何自己會收到《愛殺特攻隊》的劇本，他表示：「在為了《寄生上流》赴美參加奧斯卡頒獎典禮前，我收到了《愛殺特攻隊》的劇本，覺得故事非常有趣，但很好奇這部電影會怎麼拍，很猶豫要不要接演。」李善均後來到美國參加奧斯卡頒獎典禮後遇到了李荷妮，他說：「我一見到她就問：『妳確定要演《愛殺特攻隊》嗎？』當時覺得李荷妮擁有很棒的能量，從美國回來後就不苦惱了，加上故事真的很有趣，就決定挑戰本作！」李荷妮對此則笑說：「其實我什麼都沒做，只是當時一見到善均哥就對他說：『過得好嗎？你要接演《愛殺特攻隊》嗎？』善均哥有聽說我確定要參演，後來我們就一直對彼此說：『不能中途反悔喔！』做了連帶保證。我們對彼此而言都是很堅強的後盾，演員是必須完全投入其中的職業，如果有能一起挑戰的堅強後盾，就會產生很大的力量。」出道20多年的李善均挑戰了前所未見的滑稽演技，揮別以往較成熟穩重的形象，令觀眾十分驚喜。對此，他表示：「這是我出道後第一次詮釋如此誇張的角色，十分樂在其中！之前在詮釋其他角色時，總會努力尋找和角色的相似之處，但這次我就直接沉浸於『喬納森』這個人物，更自由自在地詮釋這個角色！」特別的是，《愛殺特攻隊》是李荷妮與李善均繼電視劇《料理絕配pasta》後，睽違13年再次合作的作品，李善均表示當時《料理絕配pasta》的拍攝環境很辛苦，但李荷妮依舊很努力、表現得很好，讓他心想李荷妮之後一定會成為很棒的演員，他說：「現在她成了一個比我想的更棒的演員了！」而對於這次合作《愛殺特攻隊》的感想，李善均表示：「李荷妮很會掌握拍攝現場的氣氛，和所有工作人員、演員都很合得來，她總是能帶給現場很好的能量。」