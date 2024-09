萌吃Hello Kitty！王品聚「金運南瓜鍋」開賣　送刮刮樂及鑰匙圈

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年王品「聚 日式鍋物」再度聯名三麗鷗Hello Kitty,開吃「金運南瓜鍋」招財。(圖/王品集團提供)

▲又能看見Hello Kitty與聚寶熊泡澡囉。(圖/翻攝自聚日式鍋物FB)

▲南瓜牛奶湯底本來就受饕客喜愛,變身Hello Kitty造型更討喜。(圖/王品集團提供)

▲星巴克Hello Kitty聯名商品瘋搶中。(圖/星巴克提供)

Hello Kitty不只在星巴克開搶 杯緣子 ,現在還能萌萌吃下肚!王品集團「聚 日式鍋物」今年再度聯名三麗鷗Hello Kitty,9月16日開賣「金運南瓜鍋」,又能看到聚寶熊與Hello Kitty泡澡囉,除了有超萌造型湯塊、還特製印有Hello Kitty圖案的魚板,還直接送出刮刮樂,有機會獲得富士肉肉山等加菜或聚X Hello Kitty泡澡球;內用瀑布聚套餐還能免費獲得「Hello Kitty鑰匙圈」,好吃又招財。繼去年讓人少女心噴發的夢幻「 芭比粉紅 」火鍋,今年王品集團「聚 日式鍋物」再度攜手台灣三麗鷗,讓Hello Kitty與聚寶熊環抱在一起、變身成超萌造型湯塊,有招財寓意的「金運南瓜鍋」,開吃金黃橘色的南瓜牛奶湯頭囉!以金運滾滾納福祭為主題設計的聯名全新鍋物,一開鍋就看見Hello Kitty與聚寶熊在泡澡,以象徵豐收的南瓜餡料製成的造型湯塊,開吃南瓜牛奶湯頭, 招來濃厚福氣。菜盤中還有一顆特製印有Hello Kitty圖案的魚板,鐵粉一定會尖叫。而且全台門店更同步換上超萌Hello Kitty佈置,從門口、自助吧、牆面裝飾,都能看見可愛凱蒂貓。9月16日至11月30日,內用消費任一主餐加價89元,即可升級享用期間限定「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋;9月16日至10月31日,凡點擁抱金運南瓜鍋,就送「好禮刮刮樂」一張,有機會獲得聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等好禮,或鮮蝦、鮮魷、富士肉肉山等贈菜(數量有限贈完為止)。偷偷分粉絲必得萌物密技,10月1日至11月30日,只要內用瀑布聚套餐,加碼免費贈送「Hello Kitty鑰匙圈」一個(數量有限送完為止)。而星巴克早就開搶主打復古風格的三麗鷗Hello Kitty聯名商品,除了一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」、有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」、吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」等各式杯壺極度搶手。還有超可愛「杯緣子」4款造型必收集,包括星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款,更把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小,提醒大家,贈品以門市現貨為主,款式隨機不累贈,數量有限、現場贈完為止;活動不可合併使用;加價購活動每筆交易限加購1組;優惠不併用。