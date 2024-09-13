萌吃Hello Kitty！王品聚「金運南瓜鍋」開賣　送刮刮樂及鑰匙圈

Hello Kitty不只在星巴克開搶杯緣子，現在還能萌萌吃下肚！王品集團「聚 日式鍋物」今年再度聯名三麗鷗Hello Kitty，9月16日開賣「金運南瓜鍋」，又能看到聚寶熊與Hello Kitty泡澡囉，除了有超萌造型湯塊、還特製印有Hello Kitty圖案的魚板，還直接送出刮刮樂，有機會獲得富士肉肉山等加菜或聚X Hello Kitty泡澡球；內用瀑布聚套餐還能免費獲得「Hello Kitty鑰匙圈」，好吃又招財。
繼去年讓人少女心噴發的夢幻「芭比粉紅」火鍋，今年王品集團「聚 日式鍋物」再度攜手台灣三麗鷗，讓Hello Kitty與聚寶熊環抱在一起、變身成超萌造型湯塊，有招財寓意的「金運南瓜鍋」，開吃金黃橘色的南瓜牛奶湯頭囉！
以金運滾滾納福祭為主題設計的聯名全新鍋物，一開鍋就看見Hello Kitty與聚寶熊在泡澡，以象徵豐收的南瓜餡料製成的造型湯塊，開吃南瓜牛奶湯頭， 招來濃厚福氣。菜盤中還有一顆特製印有Hello Kitty圖案的魚板，鐵粉一定會尖叫。而且全台門店更同步換上超萌Hello Kitty佈置，從門口、自助吧、牆面裝飾，都能看見可愛凱蒂貓。
9月16日至11月30日，內用消費任一主餐加價89元，即可升級享用期間限定「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋；9月16日至10月31日，凡點擁抱金運南瓜鍋，就送「好禮刮刮樂」一張，有機會獲得聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等好禮，或鮮蝦、鮮魷、富士肉肉山等贈菜（數量有限贈完為止）。偷偷分粉絲必得萌物密技，10月1日至11月30日，只要內用瀑布聚套餐，加碼免費贈送「Hello Kitty鑰匙圈」一個（數量有限送完為止）。
而星巴克早就開搶主打復古風格的三麗鷗Hello Kitty聯名商品，除了一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」、有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」、吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」等各式杯壺極度搶手。
還有超可愛「杯緣子」4款造型必收集，包括星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，更把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。
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以金運滾滾納福祭為主題設計的聯名全新鍋物，一開鍋就看見Hello Kitty與聚寶熊在泡澡，以象徵豐收的南瓜餡料製成的造型湯塊，開吃南瓜牛奶湯頭， 招來濃厚福氣。菜盤中還有一顆特製印有Hello Kitty圖案的魚板，鐵粉一定會尖叫。而且全台門店更同步換上超萌Hello Kitty佈置，從門口、自助吧、牆面裝飾，都能看見可愛凱蒂貓。
9月16日至11月30日，內用消費任一主餐加價89元，即可升級享用期間限定「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋；9月16日至10月31日，凡點擁抱金運南瓜鍋，就送「好禮刮刮樂」一張，有機會獲得聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等好禮，或鮮蝦、鮮魷、富士肉肉山等贈菜（數量有限贈完為止）。偷偷分粉絲必得萌物密技，10月1日至11月30日，只要內用瀑布聚套餐，加碼免費贈送「Hello Kitty鑰匙圈」一個（數量有限送完為止）。
而星巴克早就開搶主打復古風格的三麗鷗Hello Kitty聯名商品，除了一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」、有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」、吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」等各式杯壺極度搶手。
還有超可愛「杯緣子」4款造型必收集，包括星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，更把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。