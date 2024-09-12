離開宏碁後轉戰電動車、零碳排船　施振榮公布最新進度

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宏碁創辦人施振榮2014年從宏碁董事長一職離開，隨即轉戰交通領域，投入零碳排船公司「保利馬」及主攻電動車底盤的「庫得科技」。他今（12）日受訪提到最新進度，表示庫得科技已與國內車廠簽訂合作備忘錄（MOU），並會生產車輛取得安全認證；保利馬接下來則會陸續鎖定供應鏈廠商。施振榮10年前卸下宏碁董座，轉為榮譽董事長，但他並未從離開商場，而是轉向全新的電動車及零碳排船交通領域。施振榮早在2011年就預見電動車商機，2012年成立的庫得科技，成員來自裕隆汽車開發工程中心，去年所發表的X-Platform底盤進攻純電動物流車市場。保利馬則是施振榮與藍色經濟理念倡議者鮑利（Gunter Pauli）共同創立公司，打造「台灣設計、在地建造」，內建氫能、太陽能、風能及電池系統的零碳船隻，今年5月完成新台幣8億元募資計畫，募資參與者包括國發基金、華投資、鼎創及宏碁等。施振榮今日表示，庫得科技已與國內車隊簽訂MOU，接下來最重要就是先生產出20輛後，取得汽車安全認證；因電動車底盤就是技術重點，各方都有興趣投入，例如將下來會推動車隊智慧管理。他也說明，因為電池無法使用中國產品，因此會與日本供應商合作，認為應該要整合全球資源，像是台灣沒有電池、剎車器，就要仰賴進口，也透露全球最領先的剎車系統已經有合作興趣，另外也與富田電機有所合作。至於保利馬進度，施振榮表示，目前最重要建立供應鏈，保利馬公司共同創辦人鮑利（Gunter Pauli）將在10月初來台，屆時會討論供應鏈項目，也透露保利馬船的馬達及碳纖維，將與東元及台塑合作；雖然電池將會是進口，但是沉浸式及行進系統都會採台灣科技。他最後提到，保利馬及庫得科技未來發展模式都是賣「微笑曲線」的左邊（技術、專利）、右邊（品牌、服務），中間（組裝、製造）跳過，未來如果有國外車廠有興趣就是授權換取權利金，再提供認證後的零組件。