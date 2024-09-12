陳曉東突患「急性青光眼」險失明！針直接插入眼睛治療超驚悚

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▲綜藝天王胡瓜（左）開設Youtube頻道《下面一位》，本集嘉賓陳曉東（右）。（圖／下面一位提供）

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》人氣高漲，成為現今竄紅速度最快的YT頻道，幽默的風格及深厚的主持功力深受網友喜愛，讓他體會到成為網紅的滋味。日前最新一集邀請到香港天王陳曉東，他分享曾因拍戲得了急性青光眼，雙眼差點失明，治療方式如果是打針在身體上的話會讓體態走樣，於是他選擇直接在雙眼上打針治療。打針之後，陳曉東透露當下有幾秒是眼前一片黑，完全看不到東西的，當下產生好多內心小劇場，幸運此療程順利，雙眼也恢復健康，不過非常驚險的過程讓他至今相當難忘。陳曉東加碼分享另一起驚恐事件，在拍攝《蘭陵王》時，其中一場戲是要和活生生的老虎打架，還要騎到老虎的背上攻擊牠，如此特別的經驗回想起還是歷歷在目。胡瓜跟陳曉東兩人同樣有客家血統，一起體驗了客家傳統文化的擂茶，雖然許久未見但聊起天來還是格外親切、一見如故。兩人玩起遊戲，耳機裡隨機播放歌曲，讓對方猜出自己唱的是哪首歌，由陳曉東打頭陣，挑戰客語歌，沒想到陳曉東一唱胡瓜馬上回答出歌名。隨後換胡瓜挑戰粵語歌，只見胡瓜興致來了，連續唱了好幾回，陳曉東仍然一頭霧水，疑惑皺眉的表情逗得現場哈哈大笑。