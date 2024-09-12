唯恐國會山莊暴動重演！美國首度認定大選認證為「特殊安全事件」

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距離美國總統大選僅剩8週，國會預計隔年1月6日認證結果，美國國土安全部宣佈，為避免2021年川普支持者衝入國會山莊的暴動事件重演，已經認定認證結果當天為「國家特殊安全事件」，維安工作將再度升級，允許州政府、地方政府投入資源確保安全，且由特勤局負責執行維安，避免暴亂事件再度發生。美國政治媒體《Politico》指出，美國國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）周三表示，會以「國家特殊安全事件」來看待國會明年認證總統選舉結果工作，這也是美國聯邦政府首度宣布以「國家特殊安全事件」來看待國會1月6日的選舉認證工作，意味著包含聯邦政府、州政府及地方政府即日起至未來數月將部署國會山莊，整個維安計劃則會由特勤局監督。報導指出，特勤局高層拉納格恩（Eric Ranaghan）強調，特勤局人員將與聯邦、州及地方夥伴合作，致力制訂及實施一項全面綜合安全計劃，確保活動及參與者安全，而這也是國會調查小組與監督機構在調查2021年國會山莊暴動事件後，於報告中做出的建議。這個提升至「國家特殊安全事件」的決定，使參眾兩院1月6日的聯席會議這項例行公事，提升至和聯合國大會（U.N. General Assembly）、職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）相同的維安等級。美國總統大選結果出爐後，仍得經由國會舉行聯席會議認證選舉結果，在2020年11月3日的大選敗給民主黨對手拜登，前總統川普多次指控選舉舞弊、呼籲國會切勿認證選舉結果，最終導致有大批川普支持者在2021年1月6日闖入正在舉行聯席會議的國會山莊。