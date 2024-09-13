虧大谷翔平是漂亮女孩！紅襪541轟傳奇球星失言　引發眾人不滿

大谷翔平拿MVP錯了嗎？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季朝「50轟50盜」的目標邁進，他也已經累積47轟48盜，有機會最快9月底之前就可以達陣。大谷翔平雖然不一定會達成此項紀錄，但他已經達成40轟40盜的成績，今年要角逐國聯MVP，應該不是問題，不過因為大谷翔平若拿下MVP，將會是「史上第一人」以DH指定打擊身分奪下的打者，這也引發前波士頓紅襪隊傳奇球星「老爹」David Ortiz不滿，甚至以「漂亮女孩」來諷刺大谷有機會奪獎。
大谷翔平做錯什麼？ 老爹頻頻發聲
大谷翔平本季因為手肘韌帶手術復健的因素，只能以打者身分專心出賽，但是不少球評或者是記者，都紛紛諷刺大谷翔平，如：《紐約時報》記者Jon Heyman就認為，紐約大都會的球星Francisco Lindor要逆轉MVP票選機會幾乎是不可能，他甚至以「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏」來挖苦大谷翔平，認為大谷一定會拿下國聯MVP。
波士頓紅襪隊傳奇球星「老爹」David Ortiz也在知道大谷即將創造歷史球季後，發言對自己沒有拿過MVP不滿，
根據西班牙報紙《MARCA》美國版報導，David Ortiz生涯累積541轟，2472支安打，還是名人堂等級球星，卻從未拿過美聯或是國聯MVP。
因此他對大谷翔平有機會以DH身分拿到MVP不滿，David Ortiz也表示：「他跟我都是DH，但是大聯盟常常不願意給我MVP殊榮，對於這樣的MVP競爭，他們對於像是漂亮女孩一般的大谷翔平就不同，我會好好觀察的。」
David Ortiz也對於投票的美國記者不滿，認為他們故意不給MVP，於是出氣在大谷身上，這又引發另一件爭議，前紅襪隊球員A.J. Pierzynski在節目上說：「抱歉老爹，但時代變了，關於這件事，你應該錯了。」
A.J. Pierzynski認為大谷跟Ortiz不能相提並論，大谷甚至單季50盜都沒問題，但Ortiz最好的球季，是生涯單季54轟，137分打點，但是盜壘數是0，這明顯不能亂比。
此外，Ortiz此舉，也讓身材矮小的記者Ken Rosenthal不滿，他說：「我對於Ortiz說大谷是大聯盟的漂亮女孩說法感到不滿意，不像是他會說的話，根本不尊重人。」
事實上，大谷翔平二刀流的表現，已經多次證明他不是一般的打者或是投手，也可以用「獨角獸」來稱呼他的表現，加上大聯盟近年來已經大幅改變比賽內容，因此大谷翔平要以DH身分首度拿到MVP，也不能證明大谷就是大聯盟想要造神的產物。
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大谷翔平本季因為手肘韌帶手術復健的因素，只能以打者身分專心出賽，但是不少球評或者是記者，都紛紛諷刺大谷翔平，如：《紐約時報》記者Jon Heyman就認為，紐約大都會的球星Francisco Lindor要逆轉MVP票選機會幾乎是不可能，他甚至以「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏」來挖苦大谷翔平，認為大谷一定會拿下國聯MVP。
波士頓紅襪隊傳奇球星「老爹」David Ortiz也在知道大谷即將創造歷史球季後，發言對自己沒有拿過MVP不滿，
根據西班牙報紙《MARCA》美國版報導，David Ortiz生涯累積541轟，2472支安打，還是名人堂等級球星，卻從未拿過美聯或是國聯MVP。
因此他對大谷翔平有機會以DH身分拿到MVP不滿，David Ortiz也表示：「他跟我都是DH，但是大聯盟常常不願意給我MVP殊榮，對於這樣的MVP競爭，他們對於像是漂亮女孩一般的大谷翔平就不同，我會好好觀察的。」
David Ortiz也對於投票的美國記者不滿，認為他們故意不給MVP，於是出氣在大谷身上，這又引發另一件爭議，前紅襪隊球員A.J. Pierzynski在節目上說：「抱歉老爹，但時代變了，關於這件事，你應該錯了。」
A.J. Pierzynski認為大谷跟Ortiz不能相提並論，大谷甚至單季50盜都沒問題，但Ortiz最好的球季，是生涯單季54轟，137分打點，但是盜壘數是0，這明顯不能亂比。
此外，Ortiz此舉，也讓身材矮小的記者Ken Rosenthal不滿，他說：「我對於Ortiz說大谷是大聯盟的漂亮女孩說法感到不滿意，不像是他會說的話，根本不尊重人。」
事實上，大谷翔平二刀流的表現，已經多次證明他不是一般的打者或是投手，也可以用「獨角獸」來稱呼他的表現，加上大聯盟近年來已經大幅改變比賽內容，因此大谷翔平要以DH身分首度拿到MVP，也不能證明大谷就是大聯盟想要造神的產物。