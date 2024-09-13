虧大谷翔平是漂亮女孩！紅襪541轟傳奇球星失言　引發眾人不滿

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▲美國職棒洛杉磯道奇隊日本二刀流好手大谷翔平，多次挑戰極限，被認為是MVP熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，有望能夠成為大聯盟史上第一位，以DH（指定打擊）身分奪下年度MVP的選手，近日紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz對此則也發表自身看法。（圖／美聯社／達志影像）





▲名人堂球星「老爹」David Ortiz，不滿自己從未拿過MVP。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平拿MVP錯了嗎？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季朝「50轟50盜」的目標邁進，他也已經累積47轟48盜，有機會最快9月底之前就可以達陣。大谷翔平本季因為手肘韌帶手術復健的因素，只能以打者身分專心出賽，但是不少球評或者是記者，都紛紛諷刺大谷翔平，如：《紐約時報》記者A.J. Pierzynski認為大谷跟Ortiz不能相提並論，大谷甚至單季50盜都沒問題，但Ortiz最好的球季，是生涯單季54轟，137分打點，但是盜壘數是0，這明顯不能亂比。