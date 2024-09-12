Pokemon GO淪情蒐工具？白俄國防高層指控「被看光光」有國安風險

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白俄羅斯一名國防部官員本週指責，受全球不少民眾歡迎的手機遊戲《Pokemon GO》已經淪為西方情蒐工具，還指責在該遊戲最熱門的時候曾被用來搜集首都周圍的飛航資訊，儼然成為嚴重的國安隱憂。美國政治新聞網站《Politico》歐洲版週三（11）報導指出，白俄羅斯國防部當中，負責意識形態政策的高層伊凡諾夫（Alexander Ivanov）接受白俄羅斯談話性節目時提到，十年前這款遊戲最熱門的時候，「你們知道哪裡有最多寶可夢可以捕捉嗎？」，伊凡諾夫稱答案就是該國第50空軍基地，當時為了「抓寶」有不少人靠近當地，而該區域正是有戰機跑道、大量軍事航空裝備的場所，他在提及可能被用來當作間諜工具時，明確點出《Pokemon GO》當時造成所謂「重要情資」有外洩風險。伊凡諾夫稱，當時白俄羅斯首都明斯克附近的飛航狀況紀錄可能遭有心人士紀錄，白俄軍方也曾指出，許多稀有的寶可夢不知為何都出現在該國的軍事設施，因此只要是有心人士就能利用這款遊戲，拼湊出白俄羅斯重要軍事部署；白俄羅斯的親密盟友俄羅斯當時也警告，這款遊戲可能存在國安風險，俄羅斯媒體更直指這是美國中央情報局（CIA）所策劃的陰謀。不過事實上，在2022年俄烏戰爭爆發之後，總部位於美國舊金山的《Pokemon GO》開發商 Niantic 早已宣布與國際社會站在同一陣線，期盼能夠迅速且和平的結束在烏克蘭的暴力衝突以及人民的苦難，並稱位於俄羅斯與白俄羅斯的使用者無法下載 Niantic 旗下的遊戲，並結束在俄羅斯、白俄羅斯的營運服務。