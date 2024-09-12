偷香油錢被抓包！僧侶默默放他一馬　韓男27年後「還200萬」報恩

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善念真的能夠帶來善的循環！韓國通度寺慈藏庵，近日在功德箱內收到一筆200萬韓元、約新台幣4.8萬元的香油錢，箱內還放了一封信，捐錢的主角在信中透露，自己27年前曾在慈藏庵偷香油錢被抓到，但當時的僧侶只是朝他默默搖了搖頭，之後就讓他離開。如今27年過去，這位信徒表示自己現在已經要當爸爸了，當年往事讓他耿耿於懷，因為想要成為一位堂堂正正且帥氣的父親，於是決定捐出200萬韓元，並寫下這封自白懺悔信。根據《朝鮮日報》報導，這起寺廟軼事掀起韓國佛教界熱議，這位捐出200萬韓元的匿名男信徒，在信中表示自己於1997年曾在慈藏庵偷香油錢，第一次得手了3萬韓元沒被發現，於是後來又去故技重施。但這一回在偷錢時，被一位僧侶當場抓包。不過該僧侶只是拍了拍男信徒的肩膀，一句話都沒說，閉著眼睛搖了搖頭，之後就讓男信徒離去。男信徒表示，自己之後再也沒有貪圖過別人的東西，或許是那天僧侶朝自己下了一道「讓人變善良的咒語」，從此以後規規矩矩地活著。男信徒最後提到，如今自己的孩子即將出生，想成為一位堂堂正正且帥氣的父親，很抱歉過了這麼久才說出這段往事，現在捐獻香油錢報恩，「如果您能認為我當年只是暫時借用了那筆錢，將萬分感激」。而當年阻止這位信徒偷錢的賢文法師表示，已經不記得當初那位男信徒的長相，但對這段往事有印象，1997年亞洲金融風暴爆發，經常有人來廟中偷香油錢。賢文法師透露自己讀信後深受感動，沒想到無意間結下這樣的機緣，尤其是男信徒如今即將成為人父，更讓賢文法師內心倍感欣慰，相信對方一定能成為一位好爸爸。