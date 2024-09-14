應曉薇32年前問「晶華土地的事」 　萬人張嘴：打趴所有預言影片

藤井風「小巨蛋1萬張票」今天開搶！這3件事請注意　出錯無法進場

記者陳雅蘭／綜合報導

▲藤井風將在11月16日於台北小巨蛋開演唱會，1萬張門票今14日下午1點準時開賣。（圖／藤井風X）
▲藤井風將在11月16日於台北小巨蛋開演唱會，1萬張門票今14日下午1點準時開賣。（圖／藤井風X）
日本歌手藤井風宣布將於11月16日登上台北指標性的「台北小巨蛋」舉辦演唱會，1萬張門票將於今（14）日下午1點準時在「KKTIX」開賣，《NOWnews今日新聞》提醒讀者，該演出全場實名制販售，搶票前務必注意是否成為售票網會員，以及購買當下記得再三檢查「姓名」、「手機」、「身分證字號」是否填對，如有出錯，就算買到「也無法進場」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲藤井風已來台三次，今年11月二度在台開唱，場地選在台北小巨蛋。（圖／KKLIVE）
▲藤井風已來台三次，今年11月二度在台開唱，場地選在台北小巨蛋。（圖／KKLIVE）
藤井風台北演唱會注意事項　有視線遮蔽座位、全場嚴格實名制

藤井風8月25日晚間無預警驚喜宣布開啟全新亞洲巡演《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR》，台北場定檔11月26日；與去年在TICC的演出形式相比，這次的場館和舞台規格將全面升級，確定唱進台北小巨蛋。

他這次的台北小巨蛋演唱會，紅2B、紫2B的座位區，有部分位置會因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽，觀眾記得確認可以接受再購票，現場不接受以視線遮蔽為由退票或換位。

該場演出全場「實名制認證」售票，官方提醒在購票過程中，請於票券的「姓名」、「手機」、「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」的欄位中，正確填寫每一張票券入場人資料，並務必於送出前「再次確認」票券入場人資料正確無誤。

若「姓名」或「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」其中一項填寫有誤，就必須提出「實名制票券修改申請表」申請修改，每張票券僅限修改一次，如果2項全錯或「已取票」則無法修改票券資料，主辦接受退票期限內退票，請務必確認資料正確再進行結帳及取票。

▲藤井風演唱會的「實名購票」示意圖。（圖／翻攝KKTIX）
▲藤井風演唱會的「實名購票」示意圖。（圖／翻攝KKTIX）
藤井風介紹　3歲就有音樂天賦「成了鋼琴神童」

藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。

2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而他去年（2023年）7月第一次來台舉辦演唱會，不試水溫直接開2場，演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。

藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。

《藤井風 Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演出資訊
演出時間：2024年11月16日（六）19：30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：4800、3800、2800、1800、800
▲紅2B、紫2B部分座位可能因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽
售票時間：2024年9月14日（六）13：00
售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）

▲藤井風人氣旺，11月二度在台開唱「將場地大升級」，原本去年只在TICC辦演出，如今已能站上台北小巨蛋。（圖／KKLIVE）
▲藤井風人氣旺，11月二度在台開唱「將場地大升級」，原本去年只在TICC辦演出，如今已能站上台北小巨蛋。（圖／KKLIVE）

藤井風宣布來台開唱！11月16日嗨翻小巨蛋　粉絲敲碗搶票時間

藤井風爬台灣垃圾車撿回收、市場削竹筍！4分鐘打工MV幕後大公開

日本最強新人藤井風MV赫見晴光市場、萬華宮廟　台灣粉絲準備踩點

火星人喊完Taiwan寶貝！轉頭拔國旗：謝謝中國台灣　子瑜也吃過虧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生