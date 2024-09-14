藤井風「小巨蛋1萬張票」今天開搶！這3件事請注意　出錯無法進場

日本歌手藤井風宣布將於11月16日登上台北指標性的「台北小巨蛋」舉辦演唱會，1萬張門票將於今（14）日下午1點準時在「KKTIX」開賣，《NOWnews今日新聞》提醒讀者，該演出全場實名制販售，搶票前務必注意是否成為售票網會員，以及購買當下記得再三檢查「姓名」、「手機」、「身分證字號」是否填對，如有出錯，就算買到「也無法進場」！
藤井風台北演唱會注意事項 有視線遮蔽座位、全場嚴格實名制
藤井風8月25日晚間無預警驚喜宣布開啟全新亞洲巡演《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR》，台北場定檔11月26日；與去年在TICC的演出形式相比，這次的場館和舞台規格將全面升級，確定唱進台北小巨蛋。
他這次的台北小巨蛋演唱會，紅2B、紫2B的座位區，有部分位置會因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽，觀眾記得確認可以接受再購票，現場不接受以視線遮蔽為由退票或換位。
該場演出全場「實名制認證」售票，官方提醒在購票過程中，請於票券的「姓名」、「手機」、「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」的欄位中，正確填寫每一張票券入場人資料，並務必於送出前「再次確認」票券入場人資料正確無誤。
若「姓名」或「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」其中一項填寫有誤，就必須提出「實名制票券修改申請表」申請修改，每張票券僅限修改一次，如果2項全錯或「已取票」則無法修改票券資料，主辦接受退票期限內退票，請務必確認資料正確再進行結帳及取票。
藤井風介紹 3歲就有音樂天賦「成了鋼琴神童」
藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。
2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而他去年（2023年）7月第一次來台舉辦演唱會，不試水溫直接開2場，演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。
藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。
《藤井風 Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演出資訊
演出時間：2024年11月16日（六）19：30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：4800、3800、2800、1800、800
▲紅2B、紫2B部分座位可能因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽
售票時間：2024年9月14日（六）13：00
售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）
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藤井風8月25日晚間無預警驚喜宣布開啟全新亞洲巡演《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR》，台北場定檔11月26日；與去年在TICC的演出形式相比，這次的場館和舞台規格將全面升級，確定唱進台北小巨蛋。
他這次的台北小巨蛋演唱會，紅2B、紫2B的座位區，有部分位置會因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽，觀眾記得確認可以接受再購票，現場不接受以視線遮蔽為由退票或換位。
該場演出全場「實名制認證」售票，官方提醒在購票過程中，請於票券的「姓名」、「手機」、「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」的欄位中，正確填寫每一張票券入場人資料，並務必於送出前「再次確認」票券入場人資料正確無誤。
若「姓名」或「身分證字號（海外觀眾寫護照號碼）」其中一項填寫有誤，就必須提出「實名制票券修改申請表」申請修改，每張票券僅限修改一次，如果2項全錯或「已取票」則無法修改票券資料，主辦接受退票期限內退票，請務必確認資料正確再進行結帳及取票。
藤井風介紹 3歲就有音樂天賦「成了鋼琴神童」
藤井風1997年出生，今年27歲，是日本知名的創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年才恢復更新並公開翻唱的音嗓，影片被藝術家分享給唱片公司「Disk Garage」，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。
2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而他去年（2023年）7月第一次來台舉辦演唱會，不試水溫直接開2場，演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。
藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，爬上垃圾車撿回收、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。
《藤井風 Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Taipei》演出資訊
演出時間：2024年11月16日（六）19：30
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：4800、3800、2800、1800、800
▲紅2B、紫2B部分座位可能因硬體設備而導致部分舞台視線遮蔽
售票時間：2024年9月14日（六）13：00
售票系統：KKTIX網站（全區採實名制購票）