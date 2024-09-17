BNPL先買後付來襲！央行示警恐引卡債風暴2.0　法制局提4監管建議

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BNPL先買後付「無痛購物」來襲，央行日前示警，可能導致一些財務脆弱族群過度消費，導致回過神來，帳單已經超出預期花費，恐怕發生卡債風暴2.0。立法院法制局近日作出報告，並提出4點建議，建議立委可以參考外國立法例研議BNPL監管法制規劃方向，也應以金管會為主管機關，或許也可以考慮以專法規範。電子支付時代來臨，除了信用卡外，又多了一種支付型態：BNPL先買後付，消費者可在僅支付部分或無須支付任何費用情形下先取得商品或服務，事後再對該筆債務進行清償，而享受延後付款或分期付款，形式上有點像信用卡，但審核機制更加方便迅速，幾分鐘就能核定，完全不用附上給任何的財力證明或相關個資。立法院法制局指出，BNPL先買後付成為現在新興的支付方式，雖然可替消費者帶來購物便利性和 資金運用彈性，但也容易為消費者帶來信用過度擴張、債務風險，且目前沒有完整的法律規範，許多其他國家也認為對其監管有其必要性，以確保市場的健康發展和消費者的權益。因此，我國政府也應考慮加強對BNPL監管，確保消費者權益和財政安全，避免 BNPL成為下一個卡債風暴的引爆。法制局提出四點建議，第一，可以參考外國立法例研議我國BNPL監管法制規劃方向，第二，依功能最適理論應由金融監督管理委員會為主管機關，第三，應通盤檢視BNPL與無卡分期等類型型態以專法或修正銀行法規範，第四，善用定型化契約應記載及不得記載事項讓消費者受到保護。