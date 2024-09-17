全球北極熊之都！加拿大小鎮「熊沒了」須轉型　居民沒在怕超樂觀

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（Churchill），曾被譽為「北極熊之都」，由於位於北冰洋的邊緣，小鎮過去經常有熊出沒，北極熊旅遊業成為當地的主要經濟支柱。（圖／美聯社／達志影像）

加拿大哈德森灣（Hudson Bay）旁的邱吉爾鎮（Churchill），曾被譽為「北極熊之都」，由於位於北冰洋的邊緣，小鎮過去經常有熊出沒，北極熊旅遊業成為當地的主要經濟支柱。然而，隨著全球暖化影響，邱吉爾鎮要看到北極熊越來越難，「北極熊之都」也到了需要轉型的時候。根據《美聯社》報導，邱吉爾鎮最早是因軍事基地而興起，但隨著軍事基地關閉，小鎮也面臨衰敗，聯外的港口和鐵路一度都停止服務。但是，小鎮人口減少後，讓當地居民發現北極熊開始頻繁現身。北極熊過去被軍事基地發射火箭的噪音嚇得不敢靠近，如今卻能在小鎮悠遊漫步。於是當地居民開發出一套獨特的北極熊旅遊行程，讓遊客能夠乘車來觀賞野生北極熊，還能拍照留念。邱吉爾鎮成功轉型，小鎮上的餐廳和飯店如雨後春筍般興起。不過，現在受到全球暖化影響，北極熊越來越少出現。邱吉爾鎮的鎮長史賓賽（Mike Spence）表示，「我們知道遲早將會完全看不到熊，煩惱也沒用，我們就是必須適應這種變化」。史賓賽展現出邱吉爾鎮居民的樂觀，史賓賽透露自己從小看著軍事基地長大，然後突然間軍事基地關閉，就當小鎮衰敝後，當地人又找到了北極熊旅遊這個生存之道。「你稍微調整一下事情，就能改善生活」。史賓賽相信，從北極熊之都轉型就像當年從軍事基地轉型一樣，「我們不會光抱怨事情出了差錯，我們起身解決問題」。史賓塞表示，白鯨旅遊業與極光旅遊是小鎮目前正在發展的項目，且小鎮與州政府談判，獲得了當地港口與鐵路的自主經營權，確保交通系統能夠提供更優質更符合當地需要的服務。史賓塞表示，曾有大型飯店業者提議來小鎮開發，但被居民拒絕了，當地人希望自主掌握小鎮的未來，讓邱吉爾鎮成為一處與自然環境適應共生的典範。