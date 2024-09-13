任內最後1次　拜登將在家鄉主持四方安全對話峰會

我是廣告 請繼續往下閱讀

白宮12日表示，美國總統拜登(Joe Biden)21日將在家鄉德拉瓦州的威明頓市(Wilmington)，接待來自澳洲、印度、日本這3個盟國的領袖，而會談將聚焦在與中國的緊張關係。在拜登退出2024年大選、並實際上將民主黨總統提名人交棒給副總統賀錦麗(Kamala Harris)之後，這次峰會召開之際，正值拜登專注於任內最後幾個月的外交政策遺澤。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)發表聲明說，這將是拜登首次以總統身分在威明頓市接待外國領袖，這反映出他和四方安全對話(Quad)每位領導人深厚的私人關係、以及這個聯盟對所有國家的重要性。四方安全對話是由美國、日本、印度、澳洲組成。她並補充說，拜登「期待」歡迎澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)、印度總理莫迪(Narendra Modi)和日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的到來。四方安全對話成立於2007年，但拜登極力推動讓這個聯盟成為強調以國際結盟來遏制對手的一環，特別是對中國。拜登2021年在白宮主持了四方安全對話的首次領袖峰會，在這之後每年都會舉辦峰會。白宮的聲明並未明確點名中國，但提到4位領導人將聚焦在「推進我們對於自由開放印度洋-太平洋地區的共同願景」。這個聯盟在談到與中國的緊張關係時，經常使用類似的隱諱用語，特別是有關中國與菲律賓艦艇最近在南海的一連串對峙。白宮表示，下次的四方安全對話峰會將在印度舉行。更多中央廣播電臺新聞