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微軟擬裁員650人！今年第3次　遊戲部門Xbox遭殃

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲微軟遊戲部門主管史賓塞（Phil Spencer）宣布公司做出了「艱難」的決定，將在Xbox部門裁員650人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟遊戲部門主管史賓塞（Phil Spencer）宣布公司做出了「艱難」的決定，將在Xbox部門裁員650人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
微軟遊戲部門主管史賓塞（Phil Spencer）本週向員工發出通知，宣布公司做出了「艱難」的決定，將在Xbox部門裁員650人，是自微軟以690億美元收購遊戲開發商「動視暴雪」（Activision Blizzard）後第3次。這家科技巨頭今年1月已裁員1900人，主要是來自動視暴雪的員工。

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綜合《CNBC》等外媒報導，這是針對電玩產業的最新一輪大規模裁員，為的是調整收購後的團隊結構，重新組織業務，以實現長期成功。史賓塞在備忘錄中表示，非常感謝同事們所做的貢獻，已為美國地區的員工準備了離職方案，包括資遣費、擴展醫療保健和再就業服務，美國境外的方案則視地點而定。

報導提到，微軟並不是近期唯一裁員的遊戲巨頭，去年至今，全球遊戲產業已裁員數千人，比如日本索尼2月時宣布，解雇PlayStation部門的900名員工；遊戲軟體公司Unity、亞馬遜旗下的Twitch、手機遊戲發行商Playtika等等，也都宣布了幾輪大規模裁員。

報導並指出，今年5月，Xbox關閉了包括 Arkane Austin 在內的多家遊戲工作室，以因應遊戲開發成本上升和成長乏力的現狀。不過史賓塞在備忘錄中則強調，沒有遊戲、裝置或體驗被取消，也沒有工作室被關閉。

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